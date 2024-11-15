中铝洛铜：高端铜合金订单产量双增长

昨日，在位于涧西区的中铝洛阳铜加工有限公司高精度电子带厂，一批高强高导铜合金产品正批量下线。在洛铜检测中心，科研人员正加紧开展铜合金技术攻关。
昨日，在位于涧西区的中铝洛阳铜加工有限公司高精度电子带厂，一批高强高导铜合金产品正批量下线。在洛铜检测中心，科研人员正加紧开展铜合金技术攻关。
昨日，在位于涧西区的中铝洛阳铜加工有限公司高精度电子带厂，一批高强高导铜合金产品正批量下线。在洛铜检测中心，科研人员正加紧开展铜合金技术攻关。
作为国内铜基新材料行业龙头企业，中铝洛铜针对汽车连接器和芯片用铜材卡脖子难题，通过科技创新，突破技术瓶颈成功实现超薄带材量产，填补了国内空白。今年一季度，中铝洛阳铜加工高端新合金订单产量均呈现显著增长态势。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 许利民 摄）
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