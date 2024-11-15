一桥点睛盛唐归（河洛谈）

一桥连古今，一轴耀华夏。隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目开工，这座长约666米的景观桥，将串联起隋唐洛阳城宫城繁华与市井烟火，重现“天津晓月”盛景，成为新的网红打卡地标，让人“梦回盛唐”。

一桥连古今，一轴耀华夏。隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目开工，这座长约666米的景观桥，将串联起隋唐洛阳城宫城繁华与市井烟火，重现“天津晓月”盛景，成为新的网红打卡地标，让人“梦回盛唐”。

“津桥东北斗亭西，到此令人诗思迷。”天津桥是隋唐洛阳城中轴线“七天建筑”之一，“天津晓月”的经典意境令人回味，这里见证过诗仙和诗圣的伟大相遇，见证过神龙政变的历史风云，有道不完的盛世繁华，说不尽的诗情画意，是盛唐文化的缩影。

每一个中国人，都有梦回盛唐的愿望。近年来，我市加快推进3.0版隋唐洛阳城国家遗址公园建设，高质量推动大遗址保护展示利用，从天街走向贯通，到南广场规划建设，再到玄武门展开复建，一大批文旅和交通配套项目的实施，逐渐唤醒了历史的中轴线，让人一眼千年回到盛唐。天津桥的复建，能贯通古都历史中轴线，加快恢复隋唐洛阳城的恢宏气象，助力打造“1+3”高品质古都文化体验区核心区，可谓一桥点睛盛唐归。

新天津桥，连接的是文脉，重构的是场景，激活的是产业。新天津桥将在保护桥墩遗址的同时，打造文旅动线，游客可以踏着天街，从定鼎门直抵玄武门，当“七天建筑”的叙事形成闭环，静止的遗址就变成流动的文脉。漫步桥上，向北可拍应天门与明堂构成的天际线，向西能摄洛河落日，向南是一幅灯火通明的天街长卷，这里将成为自带流量的“盛唐封面”。桥南北广场将植入唐风市集、光影秀等业态，打造“夜游打卡点”……它不是简单重复“昨天的故事”，而是以桥为笔，以河为墨，书写当代洛阳的精彩。

盛唐文化的独特魅力在于开放创新，只有大胆创造属于我们这一代人的精彩，才配得上那些灿烂无比的文化。让我们加快隋唐洛阳城遗址公园建设，多些创意创新，提升功能业态，打好“盛世隋唐”这张王牌。（洛平）