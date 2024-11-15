以“洛阳味道”助推文旅融合发展

21日，市人大常委会主任李保国到栾川县养子沟村，调研“洛阳味道”打造情况。 21日，市人大常委会主任李保国到栾川县养子沟村，调研“洛阳味道”打造情况。 作为“洛阳味道”首批美食示范村，养子沟村充分融合伏牛山时令食材，推出了多道独具地方特色的典型菜品，逐步形成了“精品民宿、特色餐饮、亲子研学、健康养老”四大产业。 李保国实地察看美食示范村建设情况，了解特色菜品更新提质举措，并提出针对性意见建议。他强调，要注重开发利用本土优质资源，充分挖掘“跑山鸡”等具有鲜明地域特色的原生态食材及乡土烹饪技艺，探索创新丰富菜品种类，力求在保持本真基础上推陈出新，打造健康、自然、创新、精致、特色的“洛阳味道”地标性美食。要强化标准化管理，坚持精心精细精准精致精美精彩要求，规范明确菜品用料标准、制作工艺，形成可复制可推广的示范经验，引导“洛阳味道”标准化、规范化、品牌化发展。要持续推进“洛阳味道”示范村建设，推动“美食+民宿”深度融合，构建乡村文旅新生态，引领带动周边协同发展，促进全域农文旅产业链延伸、价值链提升、增收链拓宽，带动农民增收致富，助力乡村全面振兴。要进一步加大宣传力度，在宣传推广“洛阳味道”的同时，广泛普及科学、均衡、健康饮食习惯，引导群众树立健康饮食理念，推动全民健康素养持续提升。 市人大常委会副主任徐新、李书杰等参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮）