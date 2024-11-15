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市委理论学习中心组举行专题学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.22 21:08
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市委理论学习中心组举行专题学习研讨
江凌主持并讲话 张玉杰、孙延文出席

　　22日下午，市委理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，进一步锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强作风保证。

　　市委书记江凌主持并讲话。市委副书记、市长张玉杰，市政协党组书记、主席孙延文等出席。省委宣传部有关同志到会列席旁听。

　　会前，市委理论学习中心组成员自学了《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》。集中研讨时，孙延文、祁建峰、王森、徐新、安颖芳、徐哲、封勇、宗玉红紧密结合思想和工作实际作了发言，交流了学习体会。大家纷纷表示，要更加深刻地认识加强作风建设的重要性和紧迫性，增强作风建设永远在路上的清醒自觉；更加准确地把握作风建设的丰富内涵和核心要求，把准加强作风建设的目标和方向；更加坚定地扛牢抓好作风建设的政治责任，不断强化带头改进作风、持续抓好分管领域作风建设的政治自觉，示范带动广大党员干部不断把作风建设引向深入。

　　江凌强调，党的作风就是党的形象，关系人心向背，关系党的生死存亡。领导干部要带头发扬彻底的自我革命精神，以更高标准、更严要求、更实举措持续改进作风，示范带动广大党员干部自觉将作风建设内化于心、外践于行，以良好作风履职尽责、干事创业。要进一步锤炼坚强党性，坚持党性、党风、党纪一起抓，把讲政治贯穿于党性锻炼全过程，坚定理想信念，树牢宗旨意识，处理好公私关系，树立正确的权力观、政绩观、事业观，始终做到以坚强党性立身做事。要进一步树牢群众观念，带头弘扬密切联系群众的作风，把为民造福作为最大政绩，坚持从群众中来、到群众中去，通过多种渠道广泛听取群众意见，千方百计解决好群众普遍关心的问题，在联系服务群众中汇聚起推动高质量发展的正能量。要进一步强化担当作为，主动谋事干事成事，勇于担责担难担险，养成深度研究工作的习惯，找准牵引性撬动性强的工作抓手，拿出可操作、能落地的真招实招，以实际行动担负起推进现代化洛阳建设的使命任务，奋力开创高质量发展新局面。

　　市委理论学习中心组成员等参加专题学习研讨。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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