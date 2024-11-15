今年一季度洛阳居民消费价格指数同比下降1.1%

22日，国家统计局洛阳调查队发布数据显示，今年一季度洛阳居民消费价格指数(CPI)同比下降1.1%，整体呈现“稳中趋降”态势。数据表明，在重要民生商品市场供给充足、需求持续恢复的背景下，全市消费价格运行保持稳定，其中食品烟酒类价格波动成为影响CPI走势的关键因素。

22日，国家统计局洛阳调查队发布数据显示，今年一季度洛阳居民消费价格指数(CPI)同比下降1.1%，整体呈现“稳中趋降”态势。数据表明，在重要民生商品市场供给充足、需求持续恢复的背景下，全市消费价格运行保持稳定，其中食品烟酒类价格波动成为影响CPI走势的关键因素。

一季度，受节日因素、季节更替、供求关系及气候条件等多重因素叠加影响，食品烟酒价格同比下降3.9%，拉低CPI1.10个百分点，是推动价格总水平下行的主要力量。其中，食品价格降幅达5.5%，影响CPI下降1.04个百分点。“春节后食品市场需求季节性回落，叠加部分农产品供应周期调整，鲜菜、畜肉等品类价格阶段性下行，带动食品类价格整体走低。”我市一业内人士分析指出。

数据显示，一季度工业品价格同比下降0.9%，影响CPI下降0.30个百分点；服务价格则逆势上涨0.7%，拉动CPI上升0.26个百分点，体现出服务消费需求的稳步回暖。八大类商品及服务价格指数呈现“四涨三降一持平”格局，其中，衣着、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务四类价格同比上涨，衣着涨幅居首；食品烟酒、生活用品及服务、交通和通信三类价格同比下降，其中食品烟酒类降幅最大；居住类价格持平。

值得关注的是，一季度洛阳文旅产业表现亮眼，厚重的历史文化资源吸引大量外地游客，拉动本地宾馆住宿、餐饮及旅游类价格上涨。进入4月，随着应季露地菜大量上市，鲜菜价格已进入下行通道，叠加粮食、畜肉、蛋等民生商品供应充足，市场价格保持平稳，而食品类价格的稳定供应仍将是稳定CPI的重要基础。

“二季度CPI走势预计将在‘稳供给’与‘促消费’的双重作用下呈现新的变化，需持续关注市场供需结构与季节性因素的综合影响。”该业内人士说。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李辉 程妍 文/图）