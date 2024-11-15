4月23日牡丹花情预报

“春晚午景迟，气暄因妍姿”。当前，全市各牡丹观赏区内，中晚花期牡丹正相继盛放。

“春晚午景迟，气暄因妍姿”。当前，全市各牡丹观赏区内，中晚花期牡丹正相继盛放。

国家牡丹园：全园共有约480个品种牡丹开放，主要分布在北园牡丹花海、南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆。其中：盛开的牡丹品种有黑豹、雨中曲、金碗、公主、卡罗莱、长寿乐、丁香紫、天鹅骄子、皇冠、金帝、威苏威、紫红殿、海黄、红重、盛丹炉、迟蓝、春蓝、狮子王、白王狮子、群芳殿、绿幕隐玉、天衣、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、麟凤、镰田藤、黑妞、御所樱、首案红等；初开的牡丹品种有金杯、佛山石、金阁迎夏、黄焰、盛宴、青龙卧粉池、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(奥奇)

王城公园：全园共有约260个品种牡丹开放，主要分布在月亮门内、牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区。其中：盛开的牡丹品种有金阁、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、黄冠、海黄、豆绿等；初开的牡丹品种有丁香紫、希拉里、柠檬梦、黑凤、棒棒糖等。晚开坛内高山牡丹雪映桃花、白妙、蓝月亮、冠群芳、珠光墨润、银红巧对、粉中冠、胜葛巾、黄翠羽等争奇斗艳。月亮门内早、中、晚开品种高山牡丹同时绽放。此外，园内木香、蔷薇、猥实等竞相绽放。

王城公园(科拉路易斯)

中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊。其中：盛开的牡丹品种有紫红殿、花王、镰田锦、胡红(五月坊)等；初开的牡丹品种有首案红、墨冠玉翅、宝莲灯、皇冠(五月坊)等。园内芍药、虞美人、美丽月见草竞相绽放。

中国国花园(岛锦)

隋唐城遗址植物园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在外来园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有玉楼点翠、绿香球、黑豹、迟蓝、春柳、海黄等；初开的牡丹品种有金阁、柠檬梦、绘彩、梦幻糖李、科拉路易斯、芭茨拉等。此外，园内芍药、荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(和平二乔)

国际牡丹园：全园共有约500个品种牡丹开放，主要分布在万芳园、九色园、锦绣园和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有黑道格拉斯、翁狮子、新时代、海黄、瑞旭红、黑海盗、寒樱狮子、黄冠、连鹤、银粉金鳞、八束狮子、夜光白、七福神、紫红殿、岛大臣、圣代、花大臣、花王、花竞、绿香球、雪莲、白王狮子、首案红、旭港等；初开的牡丹品种有岛乃藤、长寿乐、镰田锦等。园内荷包牡丹、金丝楸、玫瑰忍冬、猬实等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约370个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有十八号、赛墨莲、Pink Hawaiian Coral、棒棒糖、Coral Charm、Coral Sunset、富贵满堂、绿幕隐玉、春柳等；初开的牡丹品种有Blaze、Black Beauty、Canary Billiants、红辉狮子、Command Performance、海黄、Red Charm、御前表演等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月22日