近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学生过程性评价分数标准是什么？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：学生过程性评价分数标准是什么？

瀍河区教体局回复：学生过程性评价分数，包含平时测试、课堂表现、出勤表现、活动参与等方面。优秀率、良好率按人数比例划分。依体育中考过程性评价文件，自2024年开始，体育过程性评价分值由满分10分增加到满分30分，分值等比例加大。体育过程性评价为初一初二的过程性分值，提前考走的学生与其他学生的标准一致，不存在只给他们满分的现象。

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