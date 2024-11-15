每日一星：火红烈焰瑞旭红

瑞旭红，以火红色花瓣层叠绽放，形似菊花舒展，又如蔷薇盛放，鲜亮夺目，宛若枝头跃动的火焰，花梗细硬且直立，展现出蓬勃的生命力。

瑞旭红，以火红色花瓣层叠绽放，形似菊花舒展，又如蔷薇盛放，鲜亮夺目，宛若枝头跃动的火焰，花梗细硬且直立，展现出蓬勃的生命力。

瑞旭红是跨国杂交的典范，其父本为美国品种瑞农，母本为日本品种旭港，双亲基因的交汇催生出既传承经典、又创新突破的独特花韵，因而得名瑞旭红。2017年11月，经中国花卉协会牡丹芍药分会新品种专家组审定，瑞旭红正式登录。

作为中晚花期品种，它不仅成花率高、丰花性强，更以纯正、鲜亮的红，丰富了洛阳此类花色品种，既可点缀庭院、花坛，也适宜专类园栽培或盆栽观赏，兼具观赏与经济价值。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)