昨日，以“牡丹香飘新丝路”为主题的人民网“一带一路”青年友好交流活动走进洛阳，来自俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等9个国家的主流媒体记者将开展为期6天的采访活动，通过镜头和笔触，用国际化语言讲好洛阳故事。

昨日，以“牡丹香飘新丝路”为主题的人民网“一带一路”青年友好交流活动走进洛阳，来自俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等9个国家的主流媒体记者将开展为期6天的采访活动，通过镜头和笔触，用国际化语言讲好洛阳故事。

昨日下午，媒体记者们“打卡”国家牡丹园，感受“国色天香”的魅力，了解牡丹种植与新品种研发等相关情况。媒体记者们一路走一路看，用他们的视角和感触、文字和影像，记录古都洛阳的独特魅力，大家纷纷表示，将把在洛阳的所见所闻所感以文字、图片、视频等多种形式发布，以国际化语言讲好洛阳故事，传播洛阳声音，展示洛阳形象，让更多外国青年了解洛阳、走进洛阳。

本次活动期间，媒体记者们还将走进二里头夏都遗址博物馆、龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城、洛阳三彩国际陶艺村、东方红农耕博物馆等地，通过实地考察、交流体验等形式，亲历洛阳的风光之美、人文之盛，向世界展示中国式现代化的洛阳实践。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)