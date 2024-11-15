洛阳综保区首个中东欧跨境电商海外仓成功设立

记者从洛阳综合保税区获悉，该区首个中东欧跨境电商海外仓——河南吉乐富跨境供应链管理有限公司匈牙利海外仓近日成功设立，为加快洛阳跨境电商高质量发展增添强劲动能。

记者从洛阳综合保税区获悉，该区首个中东欧跨境电商海外仓——河南吉乐富跨境供应链管理有限公司匈牙利海外仓近日成功设立，为加快洛阳跨境电商高质量发展增添强劲动能。

该海外仓位于匈牙利布达佩斯23区，仓储面积达1.3万平方米，依托当地便捷的地理位置和良好的物流基础，能够辐射欧盟大部分地区，可为我市乃至省内跨境电商企业、中小微外贸企业提供欧盟范围内的供应链管理服务、国际货物运输代理、海外仓仓储服务，以及境外购物平台注册建店、委托运营、跨境电商服务等。

海外仓是跨境电商出口卖家为提升订单交付能力在国外接近买家地区设立的仓储物流节点，具备境外货物储存、流通加工等功能。对于企业来说，跨境电商特殊区域出口海外仓模式具有入区即退税，退税流程简便、周期短、效率高等优势。在该模式下，商品可按出口货物模式先行发往海外仓，海外客户下单后，包裹从海外仓直接出货，缩短配送时间；加上海关特殊监管区域具备入区即退税的政策优势，企业完成出口进区报关后即可办理退税手续，大大缩短资金运转周期。

作为洛阳本土国际贸易企业，去年以来，吉乐富依托洛阳综保区平台优势，积极拓展外向出口业务，聚焦共建“一带一路”国家和地区大力推进跨境电商海外仓建设。

“匈牙利海外仓的设立，标志着我们在中东欧区域出口业务实现重大突破。目前该海外仓已正式运营，在手订单超百万欧元，成功推动‘洛阳制造’新能源产品、钢制家具、布鞋等出海。”吉乐富总经理齐萍表示。

支持企业建设海外仓，既是推动企业发展外贸商业模式的创新，又是实现外贸稳增长和优化升级的重要部署。根据规划，今年洛阳综保区将继续拓展国外市场，引导更多优势企业在共建“一带一路”国家和地区强化布局海外仓，持续探索多仓联动、仓源共享、跨境分拨及集运模式，打造更多“洛阳制造”走出去的新驿站。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 孟丹）