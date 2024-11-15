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大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600装配“洛阳芯”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.22 08:09
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“鲲龙”AG600飞机开展负过载科目试飞(新华社发)

　　大国重器装配“洛阳芯”！

　　20日，我国自主研制的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600获颁中国民航局型号合格证。昨日，中航光电科研人员无比振奋地对记者说：“我们承担了关键的适航支持和试飞保障任务，为大国重器研制贡献了洛阳力量！”

　　“鲲龙”AG600是我国自主研制的最大一款水陆两栖飞机，也是全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机。此外，“鲲龙”AG600还拥有卓越的三栖能力，由5万余个零部件构建起“水陆空”立体搜救体系，可执行水上救援、森林灭火等多种应急任务。

　　“鲲龙”AG600获颁型号合格证，标志着其获得市场“准入证”，更标志着我国特种航空装备自主研发能力跻身世界前列，成为国家应急救援体系建设的里程碑。谈及参与该项目始末，中航光电相关负责人开门见山：“我们以超七成连接器国产化、结构功能一体化设计等创新突破，为飞机电子系统装上‘智慧神经’。”

“鲲龙”AG600飞机开展水上科目试飞(新华社发)

　　具体来说，中航光电自2012年深度参与“鲲龙”AG600研制以来，重点突破了三大领域关键技术——

　　电子系统集成创新。为“鲲龙”AG600配套研制通舱前设备柜、通舱设备柜、整机EWIS、连接器、地面电源插座盒等产品，实现机载电子设备的安装固定、信号传输和电气互连等。

　　电气互连再攀高峰。充分利用企业连接技术优势，创新采用高密度模块化方案，配套全机70%以上连接器，使信号传输效率较国际同类产品大幅提升。

　　铸就适航保障标杆。在配套产品符合性验证阶段，主导编制19项试验大纲，完成34份符合性报告，创下国内民机系统配套验证效率纪录。

　　尤为值得一提的是，中航光电研发的搜索分系统显示控制器(DCD)堪称“救援之眼”：方寸屏幕集成海事通信、应急定位、海况监测等高精尖功能，使飞行员在复杂海况下实现“一屏决断”。该技术的突破为后续国产大飞机机载智能系统研发奠定基础。

　　“‘鲲龙’AG600的成功带动形成‘小核心、大协作’创新生态，近300家单位构建起自主可控的民机产业链，加速国产大飞机‘上天入海’。”中航光电相关负责人坦言，企业将充分发挥专利集群优势，积极竞逐风口产业新赛道，持续提升核心竞争力，为建设航空强国注入强劲“洛阳动能”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 窦芳超)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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