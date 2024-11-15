研发高精度测量技术 赋能制造业升级

21日，在位于涧西区的洛阳乐上自动化科技有限公司内，技术人员正加紧调试智能测量工作站，准备交付客户。

21日，在位于涧西区的洛阳乐上自动化科技有限公司内，技术人员正加紧调试智能测量工作站，准备交付客户。 21日，在位于涧西区的洛阳乐上自动化科技有限公司内，技术人员正加紧调试智能测量工作站，准备交付客户。 该公司专注高精度自动化测量技术，主要服务于精密机械加工行业，产品涵盖气动量仪、SPC工作站、非标检测设备等，具有高精度、高稳定性等特点，广泛应用于新能源汽车、家电制造、航空航天等领域。 目前，该公司已与国内众多知名企业建立深度合作，今年一季度营收同比增长100%，其中外贸占比达10%。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 刘岳纳 摄）