《酉阳杂俎》里的染花高手（文学背后的牡丹）

牡丹有多少种颜色？这问题一时间说不清，反正每年这时节，姹紫嫣红开遍。

牡丹有多少种颜色？这问题一时间说不清，反正每年这时节，姹紫嫣红开遍。

什么品种的牡丹开什么颜色的花却是有标准答案的。若有人说，他能教紫牡丹开出黄花，花瓣上还有诗，你信不信？

“大唐第一记者”段成式是信的。他在笔记小说集《酉阳杂俎》中记述了一个神奇事件，言之凿凿地说，大文学家韩愈的侄子有让牡丹变色、长诗的本事。

顽皮小子露绝招

《酉阳杂俎》记录了各种奇奇怪怪的故事，其中有个是这样的：

韩愈的远房侄子从江淮来到中原投奔他。侄子年纪小，韩愈便让他到学院里给贵族子弟伴读，哪知这小子老欺负同学。韩愈知道后，又把他送到街西的寺院里读书，可这小子仍不老实。

老韩很生气，把侄子叫回来，责备道：“市场上做小买卖的生意人好歹有一技之长可以糊口，你这样不学无术，以后难道想喝西北风？”

侄子说：“叔叔有所不知，我其实也有一门技艺。”他指着阶前的牡丹说：“叔叔想要此花开什么颜色，我就能让它开什么颜色。”

韩愈让侄子放手一试。这小子竖起帘子，把牡丹丛遮起来，不让人看，然后在牡丹花丛的四周挖了一圈又深又宽的坑，抱着一堆“紫矿、轻粉、朱红”之类的东西，每天早晚倒腾牡丹的根，连续鼓捣了七天，填上了土。

说来奇怪，那牡丹本来开紫花，待到这年花开，开的却是黄心红边的花朵，更神奇的是，每朵花上都有两句紫色的诗。那诗是韩愈写的：“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前。”韩愈大感惊讶，想好好栽培侄子，哪知这小子不愿当官，回老家去了。

《酉阳杂俎》的作者段成式约生于公元803年，是个与洛阳渊源颇深的公子哥儿。他的外祖父武元衡和父亲段文昌都当过大唐宰相，常在东都洛阳办公。

段公子见多识广，交友广泛，平日里喜欢喝酒、打猎、踢球、穿漂亮衣裳、打探各种八卦新闻。他在官场上没啥建树，搞副业倒是搞出了名堂，写出了一本有趣有料的“大唐奇妙物语”——《酉阳杂俎》。现代网友戏称他是“大唐第一记者”“大唐第一段子手”。

《酉阳杂俎》内容庞杂，包罗万象，记录了各种奇闻逸事、市井怪谈、神奇动植物等，噱头十足，不仅老百姓爱看，历代文人墨客也爱看。吴承恩、蒲松龄、鲁迅都曾从中挖掘写作灵感。

韩愈的侄子是否有染牡丹的绝技？段成式信其有，宋代人也信其有。北宋《太平广记》——中国古代第一部官修文言纪实小说总集收录了此事，为段成式做担保。因为，给牡丹染色这事儿说来玄乎，其实在唐宋时期并非个例。

洛阳花师震京城

韩愈比段成式早出生几十年，是唐代著名文学家、思想家、政治家，稳坐“唐宋八大家”头把交椅。

史载，韩愈“旧籍在东都”，户口在洛阳，曾在国子监任教，传道授业解惑，著有《师说》；亦曾分司东都，大力提携过洛阳优秀学子李贺等人。他非常喜爱洛阳牡丹，曾在《戏题牡丹》一诗中写道，赏牡丹能让人暂时忘掉所有烦恼，“长年是事皆抛尽，今日栏边暂眼明”。

洛阳是中国野生牡丹的重要发源地。牡丹起初隐遁于山野，因其药用价值被世人所重视。隋唐时期，人们开始大规模移植、栽培观赏牡丹。北宋欧阳修在《洛阳牡丹记》里说，“自唐则天以后，洛阳牡丹始盛”。

武则天偏爱洛阳，命人从外地移植珍品牡丹到洛城，带头种牡丹，赏牡丹。上层审美影响下层喜好，牡丹售价水涨船高，民间出现了专门培育牡丹的园艺高手，其中最有名的，当数洛阳花师宋单父。

据唐代《龙城录》记载，宋单父不是一般的花匠，他挺有文化修养，“善吟诗，亦能种艺术”，能让牡丹“变易千种，红白斗色”。

武则天的孙子唐玄宗执政时，听说此人身怀绝技，请他去长安栽培牡丹。宋单父大显身手，在骊山培育了上万株花色各异的牡丹，众人叹为观止，就连皇帝都为他点赞，“赐金千余两”。

由此可见，早在盛唐时期，牡丹人工栽培技术已很先进，给牡丹染色对宋单父这样的花匠来说并非难事。

到了韩愈生活的中晚唐时期，长安和洛阳的牡丹已经蔚为壮观，颜色、品种不可胜数。白居易有诗云：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”刘禹锡有诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”说的都是当时牡丹花开的盛景。

《酉阳杂俎》里说，唐宪宗在位时，兴唐寺有一棵巨型牡丹，能开一千二百朵花，而且同一棵花树竟能开出浅红、浅紫、紫白等不同花色。这显然是人工培育的结果。

在这种历史背景下，韩愈的侄子给牡丹花染色就显得没那么魔幻了。

民间高手显身手

洛阳牡丹兴于唐，甲天下于宋。两宋时期，赏花之风极盛，牡丹栽培技艺进一步提高，洛阳几乎家家户户种牡丹。北宋西京留守钱惟演在洛阳牵头举办“万花会”，开中国牡丹花会之先河。

宋代《邵氏闻见录》记载，当时洛阳城中有夜市，把牡丹装在竹笼里卖，人们“抵暮游花市”，就算兜里没几个钱，也要“戴花饮酒相乐”。

牡丹历来售价不菲，牡丹新品、珍品是奢侈品，更能卖上好价钱。市场需求刺激产业更新，宋人李格非在《洛阳名园记》里提到，洛阳的能工巧匠开拓创新，通过各种手段培育牡丹新品种，“批红判白，接以它木，与造化争妙”。

相关事实有多位名人著书佐证——

欧阳修《洛阳牡丹记》有云，有个复姓东门的洛阳人，人称“门园子”，牡丹嫁接技术高超，有钱人家争相请他嫁接牡丹，“姚黄一接头，直(值)钱五千”，“魏花初出时，接头亦直钱五千，今尚直一千”，发家致富比坐飞机都快。

北宋张邦基《墨庄漫录》有云，宋徽宗时，洛阳花匠把白牡丹染色，培育出了一种独特的浅绿色牡丹，人称“欧家碧”，比“花王”姚黄还要金贵。

明代陈诗教《花里活》有云，宋代张茂卿家西园有一座楼，四周遍植奇花异卉。张茂卿请花师把牡丹嫁接到了楼旁的香椿树上，花开时节，树上开满了牡丹，楼上宾客争相“推窗玩焉”，美其名曰“楼子牡丹”。一招鲜，吃遍天。可想而知，当初发现侄子有令牡丹改色的技艺时，韩愈有多么欣慰。有这本事傍身，这小子以后衣食无忧。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）