洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市“十五五”工作谋划务虚会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 21:08
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

全市“十五五”工作谋划务虚会召开
江凌主持 张玉杰参加

　　21日，全市“十五五”工作谋划务虚会召开，听取我市“十五五”规划编制及重点工作谋划情况汇报，进一步统一思想、聚焦重点，确保高质量谋划“十五五”发展。市委书记江凌主持会议。

　　会上，部分市直部门汇报了“十五五”规划整体谋划情况及科技创新、产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合等专项规划谋划情况，孟津区、洛宁县、伊滨区围绕本地区“十五五”工作谋划情况作了发言。

　　会议指出，“十五五”时期是我国迈向基本实现现代化的关键时期，也是洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越的重要窗口期。审时度势谋划好“十五五”发展，不仅关系着洛阳今后一个时期经济增长的快与慢，更关系着洛阳的长远发展。要深入学习贯彻习近平总书记关于区域协调发展的重要论述和关于河南工作的重要论述，高度重视“十五五”规划编制工作，提高政治站位，加强组织领导，拓宽视野格局，投入更大精力，切实提高规划编制水平，更好引领现代化洛阳建设不断开创新局面。

　　会议强调，要扎实做好前期工作，坚持把洛阳发展放在全国、全省大局中谋划，系统梳理洛阳“十四五”发展情况，把准大局大势，吃透政策导向，认真总结先行地区发展经验，对标基本实现现代化目标任务和省委省政府部署要求，真正把事关洛阳发展大局的问题找准，把关键工作研究透、把目标举措定扎实，确保洛阳“十五五”规划与国家和省规划相衔接、与基本实现现代化相衔接。要立足编制务实管用的规划，在认真组织开展对“十四五”规划推进情况“回头看”的基础上，进一步总结经验、找准短板、明确重点，更加注重把规划落到项目上，谋深谋实具有引领性和支撑性的重大项目、重点工作、重大平台，确保规划能落地、可操作。要强化规划编制保障，各县区和市直部门主要领导要全程参与、牵头研究重大问题，健全推进机制，配备精干力量，保障“十五五”规划编制工作务实高效推进。

　　张玉杰、王军、任丽君、陈剑锋、王国辉、李刚、何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
    洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟...
    洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
        “腿麻原是腰在‘求救’！”洛阳39岁的外卖员小刘(化名)怎么也没想到，自己长期忽视的腿麻症状，竟险些酿成...
  • ·烧烤+啤酒竟让壮汉险丧命！医生紧急提醒……
  • ·急性会厌炎发作时如何自救？
  • ·空腹血糖正常、餐后血糖超标，需要吃药吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！滨河南路下穿天街工程隧道...
  • 通行规则有变化！滨河南路下穿天...
  • 21日开始！涧西区符家屯东路部分...
  • 张玉杰与丹尼斯集团总裁王任生举...
  • 大风蓝色预警！洛阳人下班赶紧回家
  • 大风+分散性阵雨或雷阵雨！洛阳最...
  • 市委国土空间规划委员会2025年第...
  • 4月23日起，洛阳45路、61路、111...
  • “混血”牡丹的缤纷花境！隋唐城...
  • 事关科目三考前适应性模拟 洛阳交...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605