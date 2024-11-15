21日，全市“十五五”工作谋划务虚会召开，听取我市“十五五”规划编制及重点工作谋划情况汇报，进一步统一思想、聚焦重点，确保高质量谋划“十五五”发展。市委书记江凌主持会议。

全市“十五五”工作谋划务虚会召开

江凌主持 张玉杰参加

21日，全市“十五五”工作谋划务虚会召开，听取我市“十五五”规划编制及重点工作谋划情况汇报，进一步统一思想、聚焦重点，确保高质量谋划“十五五”发展。市委书记江凌主持会议。

会上，部分市直部门汇报了“十五五”规划整体谋划情况及科技创新、产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合等专项规划谋划情况，孟津区、洛宁县、伊滨区围绕本地区“十五五”工作谋划情况作了发言。

会议指出，“十五五”时期是我国迈向基本实现现代化的关键时期，也是洛阳在新一轮区域经济版图重构中乘势而上、转型跨越的重要窗口期。审时度势谋划好“十五五”发展，不仅关系着洛阳今后一个时期经济增长的快与慢，更关系着洛阳的长远发展。要深入学习贯彻习近平总书记关于区域协调发展的重要论述和关于河南工作的重要论述，高度重视“十五五”规划编制工作，提高政治站位，加强组织领导，拓宽视野格局，投入更大精力，切实提高规划编制水平，更好引领现代化洛阳建设不断开创新局面。

会议强调，要扎实做好前期工作，坚持把洛阳发展放在全国、全省大局中谋划，系统梳理洛阳“十四五”发展情况，把准大局大势，吃透政策导向，认真总结先行地区发展经验，对标基本实现现代化目标任务和省委省政府部署要求，真正把事关洛阳发展大局的问题找准，把关键工作研究透、把目标举措定扎实，确保洛阳“十五五”规划与国家和省规划相衔接、与基本实现现代化相衔接。要立足编制务实管用的规划，在认真组织开展对“十四五”规划推进情况“回头看”的基础上，进一步总结经验、找准短板、明确重点，更加注重把规划落到项目上，谋深谋实具有引领性和支撑性的重大项目、重点工作、重大平台，确保规划能落地、可操作。要强化规划编制保障，各县区和市直部门主要领导要全程参与、牵头研究重大问题，健全推进机制，配备精干力量，保障“十五五”规划编制工作务实高效推进。

张玉杰、王军、任丽君、陈剑锋、王国辉、李刚、何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)