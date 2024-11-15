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总规模13.01亿元！洛阳商业地产资产证券化实现“零的突破”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 21:08
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　　4月21日，记者从洛阳国晟投资控股集团获悉，洛阳国晟商业发展第一期商业地产支持专项计划(CMBS)日前正式设立，标志着洛阳商业地产资产证券化领域实现“零的突破”，更创下河南省乃至中西部地区非省会城市同类债券发行规模之最。

　　CMBS(商业抵押贷款资产证券化)是一种以商业地产租金收益为基础资产的新型融资工具，可将沉淀的物业价值转化为流动性金融资产，助力企业拓宽融资渠道、降低对传统信贷的依赖。

　　据悉，本次发行的CMBS总规模13.01亿元，期限18年，底层资产为洛阳国晟集团旗下的市民之家和神都大厦两处优质商业物业，总建筑面积达16.88万平方米，区位优势显著、现金流稳定。

　　国晟集团相关负责人坦言，企业自2024年起积极响应市委市政府“盘活存量资产”的部署，筛选具备证券化潜力的标的，并于同年12月取得上海交易所无异议函。面对2025年初债券市场波动，通过密集路演、精准对接投资机构，全力推动各项发行工作。经过充分准备，本期CMBS于今年4月10日发行，4月15日成功设立，彰显资本市场对洛阳经济潜力及营商环境的认可。

　　洛阳师范学院商学院院长张成玉表示，此次洛阳CMBS的破冰之举，既是洛阳金融创新的里程碑，也是产融协同服务实体经济的生动实践，为中西部地区盘活存量资产、优化融资结构提供了可复制经验，有望激发区域经济内生动力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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