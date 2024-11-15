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同比增长13.2%！洛阳一季度进出口总值68.5亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 21:08
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　　21日，记者从洛阳海关获悉，今年一季度洛阳外贸进出口总值68.5亿元，同比增长13.2%，其中出口50.6亿元，同比增长1.4%，进口17.9亿元，同比增长68.9%。

　　在贸易方式上，加工贸易成新亮点。一季度洛阳以一般贸易方式进出口55.3亿元，同比增长9.5%。同期全市以加工贸易方式进出口5亿元，同比增长591.9%。

　　在贸易主体上，外贸企业稳步增加。全市一季度有进出口实绩的外贸企业数量1003家，同比增加16.9%，净增加44家，其中民营企业进出口57.2亿元，同比增长15.7%；国有企业进出口8.7亿元，同比增长0.3%；外商投资企业进出口2.6亿元，同比增长8.5%。

　　在贸易对象上，多元布局不断强化。一季度洛阳对共建“一带一路”国家进出口47.2亿元，同比增长8.8%。面对巴西、欧盟(不含英国)、智利和美国，洛阳一季度分别进出口7.4亿元、5.9亿元、5.4亿元、5.2亿元，分别同比增长28.2%、3.9%、18.2倍、35.8%。

　　在贸易商品上，多项产品表现亮眼。一季度洛阳出口机电产品24.2亿元，同比增长7.4%，其中出口摩托车3.4亿元，同比增长46.8%；出口电工器材2.6亿元，同比增长14.8%。全市同期出口劳动密集型产品9.1亿元，同比增长46.9%，其中出口家具及其零件7.4亿元，同比增长42.8%；出口纺织服装5833万元，同比增长55.3%。此外，洛阳一季度出口未锻轧铝及铝材6.8亿元，同比增长36.1%。

　　在进口方面，一季度洛阳进口电解铜9.4亿元，同比增长50.4倍；进口铌铁6亿元，同比增长25.5%；进口硅1920万元，同比增长47.6%；进口利用温度变化处理材料的机器1592万元，同比增长82.9倍；进口非绝缘的钢铁绞股线1454万元，同比增长109.3%。

　　为助力全市企业加速提升国际竞争力，在全球市场持续擦亮“洛阳制造”品牌，今年以来，洛阳海关结合“关长送政策上门”等活动，深入开展企业实地调研，为企业精准推送相关政策，不断提升企业合规经营意识，同时设置专人专岗负责原产地证书签发，不断释放“纸黄金”动能。依托洛阳跨境电商综合试验区和洛阳综合保税区“两区”叠加优势，洛阳海关还积极指导企业通过跨境电商开拓市场，并陆续推出多个靶向帮扶式“定制化”举措，推动品牌“出海”和企业可持续发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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