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张玉杰主持召开安置房建设推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 21:08
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锚定目标加压奋进攻坚克难
推动安置房建设提速提质提效
张玉杰主持召开安置房建设推进会

　　21日，市长张玉杰主持召开安置房建设推进会，深入学习贯彻习近平总书记关于住房工作的重要指示批示精神，认真落实省、市关于征迁安置部署要求，紧盯目标任务，梳理难点堵点，精准破题攻坚，推动全市安置房建设提速提质提效。

　　会议听取了有关县区安置房项目建设进度、存在问题和原因分析等情况汇报，市直相关部门、金融机构负责同志等协同研究项目资金筹措、要素保障等难点堵点解决路径，逐一明确时间节点、细化工作责任，着力确保项目如期完工，坚决兑现民生承诺。

　　会议强调，安置房建设事关群众切身利益，是重要的民生工程、民心工程。党中央、省委、市委对安置房建设高度重视，提出一系列明确要求。各级各部门要切实提升政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，把安置房建设作为重点民生实事、重要政治任务，以等不起的责任感、慢不得的使命感、坐不住的紧迫感，主动担当作为，创新工作思路，拿出务实举措，坚决打赢打好这场攻坚战。要锚定目标攻坚克难，紧盯安置房建设目标任务，坚持高位推动、大员上阵，在建项目倒排工期、挂图作战，后续项目列出清单、压茬推进，紧盯进展缓慢、难度较大项目，加强市级统筹调度，找准问题症结所在，精准破解难点堵点，确保项目按时保质保量建成交付。要多措并举争取资金，用足用好当前的安置房建设政策，逐县区细化梳理、逐项目统筹调度，市级层面拿出更多资源，加强项目整合包装，盘活低效闲置用地，探索投建结合新模式，健全政银企联动新机制，进一步创新融资方式、拓宽融资渠道，千方百计解决安置房建设资金难题。要压紧压实各方责任，建立安置房项目推进工作台账，列出时间节点，明确责任主体，细化责任分工，用好调度督导机制，强化考评跟踪问效，让人民群众在“住有所居”中享受高品质幸福生活。

　　李新红、陈剑锋等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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