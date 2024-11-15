祝贺！洛阳上榜“2024年全国游客满意度十佳城市”

4月21日，由中国旅游研究院主办的2025中国旅游科学年会圆满结束。会上发布2024年全国游客满意度调查报告及十佳城市，洛阳与重庆、哈尔滨、杭州、青岛、苏州、成都、海口、上海、秦皇岛一同上榜“2024年全国游客满意度十佳城市”。

4月21日，由中国旅游研究院主办的2025中国旅游科学年会圆满结束。会上发布2024年全国游客满意度调查报告及十佳城市，洛阳与重庆、哈尔滨、杭州、青岛、苏州、成都、海口、上海、秦皇岛一同上榜“2024年全国游客满意十佳城市”。

近年来，洛阳按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的文旅发展思路，积极推动旅游城市向城市旅游转变，努力让“千年古都”焕发“青春活力”。

以新文旅理念为引领，保持城市活力

洛阳深度把握旅游业从“资源为王”向“创意为王”转变的发展趋势，深化城市旅游体验。

用颠覆创意策划城市营销，首创“全城剧本杀”。通过支付宝小程序《神都舆图》，串联夜宿古墓博物馆、国风穿越节等40个实景项目，让游客“一步入戏、全程入景”。

打造国潮沉浸式场景，深化“汉服融城”。通过穿汉服蹦唐迪、过“神都洛阳年”，“月下霓裳”夜赏牡丹、武皇盛宴沉浸式宫廷宴会，让游客恍若穿越盛唐。

锚定年轻消费群体，推出年轻化文旅产品。依托工业遗产建设5G+XR电竞未来乐园，打造“可体验、可娱乐、可消费”的年轻化特色消费街区，推出《风起洛阳》《唐宫乐宴》《寻迹洛神赋》等数字化体验项目，吸引年轻游客纷至沓来。

利用短视频载体，发力移动端传播。与抖音、小红书等平台深度合作，推出“神都洛阳恭迎公主殿下回城”“董宇辉河南行首站洛阳”等互动话题，全网曝光超40亿次，形成“全平台引流、全场景种草”的传播矩阵。

以游客为中心，优化服务体验

洛阳以诚相待，不断提供“以客为主”“以客为大”的高品质文旅服务。

建立智慧化文旅服务平台。上线“高德洛阳时尚消费地图”，联合开发“一码游洛阳”智慧出行导引平台，为游客实时提供信息。

优化城市服务保障。在牡丹文化节等节假日期间，城市管理者将政府大院变成外地游客的临时免费停车场，对外地车轻微违停不处罚，在热门景点外设置本地车绕行指示牌，解决景区交通溢出难题。

精心服务入境游客。在重点点位安装外卡POS机175个，增加兑换点8个，外卡POS机覆盖率超80%，更新外文标识牌300余个。通过构建“智慧服务+柔性管理+国际适配”服务体系，有效提升城市文旅服务的温度与精度，塑造“主客共享、近悦远来”的城市形象。

以需求为导向，提升游客满意度

强化市场整顿。全年围绕酒店民宿、交通秩序、市容环境、智慧文旅、景区服务等领域，开展三轮“小切口”专项整治，清单化梳理问题、推进整治，提升文旅市场环境。

全民参与服务。调动市民的积极性、参与性，增强市民的自豪感和荣誉感，用真心真诚留住四方游客。游客如遇问题每个市民都是调解员，都是城市名片的维护者，都是城市旅游的NPC，让游客在洛阳的情绪价值拉满。

打造平民城市。游客在洛阳无论是景区还是在城市街巷，文旅消费都是最优的价格，主客共享城市所有的便民设施。洛阳没有专门为外地游客设立的集中购物点，外地旅行商和本地旅行商享受同样的待遇，物美价廉的消费、宠客式的服务、回家般的感觉，让游客“一次洛阳行、爱上洛阳城”。

“洛阳的每一处山水都流淌着千年文脉，每一次服务都饱含着真诚与热情。”洛阳市文化广电和旅游局有关负责人表示，洛阳将以此次入选为动力，继续用“绣花功夫”雕琢城市品质，用“匠心精神”守护游客体验，让“诗和远方”在洛阳成为触手可及的美好。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王大伟 文/图)