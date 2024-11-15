项目审批材料精简63%！洛阳市住建局创新推行“分段施工、分期验收”模式

“得益于‘分段施工’政策，项目提前近2个月开工，为我们争取了宝贵的施工时间！”21日，洛阳市伊川县新区实验中学项目负责人在施工现场感慨道。

“得益于‘分段施工’政策，项目提前近2个月开工，为我们争取了宝贵的施工时间！”21日，洛阳市伊川县新区实验中学项目负责人在施工现场感慨道。

“开工慢、验收繁、投产迟”制约着工程项目建设进度。近年来，洛阳市住建局持续深化审批制度改革，通过重塑施工许可、竣工验收、消防审验审批模式，推动工程建设项目“减流程、提效率、强质量”。

“以项目开工为例，过去，企业拿地后需要取得相关规划许可，通过审查设计方案、施工图等流程，并办理施工许可证后，才能开工建设。”洛阳市住建局相关负责人表示，审批涉及发改、规划、人防、水利等众多部门，企业至少需要准备49项资料，一定程度上制约了项目建设速度。

不涉及规划和建筑主体结构的施工能不能提前进行？针对问题症结，市住建局积极转变思维理念，将施工分为“基坑支护和土方开挖”与“工程主体”两个阶段，创新推行“分段施工”政策。

“在‘分段施工’政策的支持下，我们可以先行办理‘基坑支护和土方开挖’阶段施工许可，一边进行基础施工，一边准备‘工程主体’阶段施工许可所需其他资料，节约了一定的时间和资金成本。”伊川县新区实验中学项目负责人说。

除了开工慢之外，工程竣工验收繁琐的问题同样突出。对此，洛阳市住建局打破以往项目只要有一个建筑设施没竣工、整个项目就不能投产的瓶颈，出台《洛阳市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》，推行“分期竣工验收”模式。

“当整个项目未达到竣工联合验收条件但部分单体工程已符合竣工验收条件时，在严把工程质量安全前提下，可先行组织对具有相对独立使用功能的单体工程进行人防、消防、质量、规划、城建档案联合验收，验收通过即可开展下一步工序或者生产运营，实现企业边建设、边验收、边投产。”洛阳市住建局相关负责人说。

改革成效通过几组数据具象呈现：项目审批材料精简63%，验收时限平均节省11.8天，开工至竣工备案周期平均压缩3个月。截至目前，全市已有26个项目165个单体工程享受分段施工政策红利，120个项目通过分期竣工验收实现早投产。

“在提升效率的同时，我们还通过强化技术赋能，对工程建设项目消防审验审批提供全流程时限监测、过程监测、超时预警和档案管理，对所有消防技术服务机构资质及消防检测行为全过程监管，确保工程建设‘加速度’与‘高质量’并重。”洛阳市住建局相关负责人表示，下一步将持续完善工程建设项目全生命周期服务体系，通过审批流程再造、监管机制创新、智慧平台升级等举措，为持续打造一流营商环境注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 房淑娟 李利彦）