洛阳迈入“万兆光网时代” 中国移动打造中部数字基建新标杆

4月16日，中国移动洛阳分公司联合中兴通讯，在洛阳市凤化街营业厅正式建成洛阳首个万兆光网试验网，标志着这座千年古都正式跨入“万兆光网”时代。这一突破刷新了洛阳信息通信基础设施建设的新高度，更为中部地区数字经济发展注入强劲动能。

4月16日，中国移动洛阳分公司(以下简称“洛阳移动”)联合中兴通讯，在洛阳市凤化街营业厅正式建成洛阳首个万兆光网试验网，标志着这座千年古都正式跨入“万兆光网”时代。这一突破刷新了洛阳信息通信基础设施建设的新高度，更为中部地区数字经济发展注入强劲动能。

工作人员凤化街营业厅进行光猫调测和网速测试，电脑显示下行速率稳定突破9700Mbps

技术突破：从千兆到万兆的“代际跨越”

在凤化街营业厅的机房内，一排搭载50G-PON技术的黑色设备指示灯频繁闪烁，这些看似普通的机柜，却是承载万兆网络的核心引擎。据洛阳移动网络部技术专家介绍，50G-PON作为当前业界最先进的无源光网络技术，单端口理论速率可达50Gbps，较传统千兆网络提升超10倍。实测数据显示，该网络端到端上下行速率稳定突破9700Mbps，相当于在1秒内完成一部4K超高清电影的传输。

为实现“光纤能力零损耗入户”，洛阳移动项目团队创新采用FTTR(光纤到房间)全光组网方案，将光纤直接部署至用户房间，结合最新Wi-Fi 7技术，实现每个角落微米级信号覆盖。现场测试显示，在穿墙环境下仍能保持8000Mbps以上速率，时延严格控制在1毫秒以内，彻底解决了传统网络存在的“书房满格、厕所断联”痛点。

场景革命：重新定义数字生活与生产

在改造后的“万兆体验厅”，一场颠覆性的数字生活实验正在上演。市民王先生戴上VR眼镜，通过云端算力主机流畅运行着大型游戏《黑神话：悟空》，“就像在本地电脑玩一样，完全感觉不到延迟。”技术人员解释道，依托“万兆光网+边缘算力”的云网融合架构，游戏渲染时延压降至15毫秒以下，达到人眼无感知水平，这意味着用户无需万元级电脑即可畅玩3A大作。

洛阳移动政企负责人表示，这种万兆技术革新正从消费端向产业端延伸：“比如在以实现工业智能检测的车间，工业相机以每秒200帧的速度扫描精密零部件，日均产生的10TB检测数据通过网络切片技术实时回传至AI质检平台，过去受限于网络带宽，只能抽样检测，现在可以实现全量质检。这样以来误检率数据将大大降低。”

工作人员在机房进行50GPON设备调测

数智未来：构筑城市数字化转型新基座

万兆光网的商用落地，正在重构洛阳的城市数字基因。基于万兆网络打造的“元宇宙入口”初现雏形：业主通过AR眼镜可实时查看包裹物流路径，物业管理人员借助8K超高清监控实现厘米级安防定位，家庭网关同时支撑200台智能设备在线，全屋能耗管理系统使家庭用电效率提升45%。

“这不仅是网速的提升，更是城市竞争力的升级。”中兴通讯技术专家指出，作为国家工业互联网试点城市，万兆光网的规模部署，可为企业提供“一跳入云”的算力通道，支撑工业机器人集群控制、数字孪生工厂等场景落地。据测算，万兆网络渗透率每提升10%，将带动区域数字经济规模增长2.3%，推动智能制造改造成本降低30%以上。

向新而行，洛阳移动计划在2025年内完成万兆小区、园区、工厂等不同场景的试点覆盖及业务应用，打造中部数字经济高地。在这场由光速引发的城市进化中，洛阳正以“万兆之力”重塑中原大地的数字疆界。(王辉)