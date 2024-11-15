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河南省博物馆“十佳创新案例”及入围项目揭晓 洛阳两个案例入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 17:24
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　　近日， 2024年度河南省博物馆“十佳创新案例”及入围项目揭晓，洛阳市申报的《二里头绿松石香囊系列文创》案例入选“十佳创新案例”，“《<听涛大运河>——隋唐大运河文化博物馆历史话剧》案例获评入围项目。

　　“二里头绿松石香囊系列文创”以二里头夏都遗址博物馆馆藏国家一级文物镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰为原型，提取夏文化纹饰元素，开发出香囊挂饰、车挂香囊、刺绣手链等十余款产品。其中，香囊挂饰采用蓝绿色调和方正造型，还原文物特征，适配现代日常使用场景。

　　该系列文创自2021年推出后，先后入选中国贸促会“中国好礼产业促进计划”推荐名录，并在2024年全国文化创意产品宣传展示活动中获评“设计美学案例”。项目设计团队还同步推出“最早的中国”文创糕点礼盒，复刻铜牌饰纹样制作糕点，并搭配考古工具主题餐具。产品通过线上线下渠道推广，覆盖全国多个省市，#文创月饼用洛阳铲切才对味儿#等相关话题在社交媒体引发热议。

　　《<听涛大运河>——隋唐大运河文化博物馆历史话剧》由隋唐大运河文化博物馆与洛阳瞻云文化传媒有限公司联合打造。话剧以隋朝开凿大运河为历史背景，通过虚构历史人物的视角，展现运河修筑过程中的权力斗争、民生百态与文化交融，将历史事件转化为可感知的沉浸式叙事。

　　此次活动由河南省文物局、河南日报社指导，旨在推动文博领域创新实践，全省26家单位的57个项目申报。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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