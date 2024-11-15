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4月22日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 17:23
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　　“倾城国色映日辉，满园芳华醉人扉”。当前，全市各牡丹观赏区内，中晚花期牡丹渐次盛放，尽显绰约风姿。

　　王城公园：全园共有约260个品种牡丹开放，主要分布在牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有金阁、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、黄冠、海黄、豆绿等；初开的牡丹品种有丁香紫、希拉里、柠檬梦、黑凤、棒棒糖等。晚开坛内高山牡丹洛阳红、二乔、乌金耀辉、冠群芳、珠光墨润、初乌、银红巧对、粉中冠、胜葛巾、如花似玉、黄翠羽等争奇斗艳。月亮门内早、中、晚开品种高山牡丹同时绽放。此外，园内木香、蔷薇、猥实等竞相绽放。

王城公园(希拉里)

　　国家牡丹园：全园共有约500个品种牡丹开放，主要分布在北园牡丹花海、南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆。其中：盛开的牡丹品种有不可能的梦、丁香紫、群乌、天鹅骄子、威苏威、紫红殿、海黄、红重、盛丹炉、迟蓝、春蓝、绿幕隐玉、天衣、银粉金鳞、麟凤、镰田藤、新七福神、黑妞、圣代、锦乃艳、御所樱、八千代椿、冠世墨玉、春柳等；初开的牡丹品种有豆绿、雨中曲、金阁迎夏、黄焰、卡罗莱、盛宴、青龙卧粉池、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(海黄)

　　中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、香玉、岛大臣、花王、初乌(五月坊)等；初开的牡丹品种有镰田锦、连鹤、首案红、八千代椿(五月坊)等。园内芍药、虞美人、美丽月见草等竞相绽放。

中国国花园(连鹤)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在外来园、科技园。盛开的牡丹品种有黑豹、畿乃波、花王、春柳、海黄等；初开的牡丹品种有金阁、雪映桃花、索太阳、梦幻糖李、芭茨拉等。此外，园内芍药、荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(蓝色系牡丹芽变)

　　国际牡丹园：全园共有约530个品种牡丹开放，主要分布在万芳园、九色园、锦绣园和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有新时代、海黄、瑞旭红、黄冠、连鹤、银粉金鳞、八束狮子、夜光白、七福神、紫红殿、岛大臣、圣代、花大臣、花王、花竞、绿香球、雪莲、白王狮子、首案红、旭港等；初开的牡丹品种有翁狮子、白神、黑海盗、寒樱狮子等。园内荷包牡丹、金丝楸、玫瑰忍冬、猬实等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有约420个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有黑夫人、黑之梦、赛墨莲、九天揽月、棒棒糖、Coral Charm、Coral Sunset、赵粉、富贵满堂、醉西施、金桂飘香、绿幕隐玉、春柳、岛锦等；初开的牡丹品种有黑豹、皇冠、红辉狮子、新扶桑、海黄、晴雯、御前表演等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组
2025年4月21日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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