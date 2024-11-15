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注意！21日至22日，洛阳多个小区将停气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳新奥燃气 2025.04.21 14:49
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　　刚刚，洛阳新奥燃气发布消息，今日起，洛阳多个小区将停气。

　　停气时间：2025年4月21日14：00-18：00

　　停气原因：洛阳市老城区民主街陈燕玲商业低压燃气租赁项目

　　停气范围：老城区中州东路民主街1号楼民用及广州云吞，洛阳馄饨馆，胖嫂餐馆等商业(寿春前街9号)

　　停气时间：2025年4月21日14：00-18：00

　　停气原因：洛阳市瀍河区启明东路杨艳芝商业低压燃气租赁项目

　　停气范围：瀍河区安居路史佳馨苑1号楼民用及杨氏锦程礼宴，孙洪波等商业

　　停气时间：2025年4月22日9：00-18：00

　　停气原因：洛阳市伊滨区王府路牛阿伟(湘西土菜馆)商业用户低压燃气工程

　　停气范围：龙鳞路第一家牛肉汤，老地方锅贴城等商业及4号小区西区2号楼民用

　　停气时间：2025年4月22日9：00-18：00

　　停气原因：洛阳市伊滨区王府路彭浩亮(彭老大牛肉汤)商业用户租赁项目

　　停气范围：马家牛肉汤，李记家常菜等商业及兰台嘉苑26号楼民用

　　停气时间：2025年4月22日14：00-18：00

　　停气原因：洛阳市伊滨区梁村路王信强(铁谢王家全羊汤)商业用户租赁项目

　　停气范围：华耀城风鸣水岸小区所有民用户，商户一品轩面馆，周记小吃，兰州拉面等

　　停气时间：2025年4月22日9：00-18：00

　　停气原因：洛阳市伊滨区申明路陈盼龙(二两花椒面)商业用户租赁项目

　　停气范围：2号小区一组团西北角马记顾县肉合，中国福利彩票，车记硬面烧饼等商业用户

　　在停气期间，请用户注意以下安全事项：

　　1.关闭关闭灶前阀及燃气具阀门、开窗通风；

　　2.不要私自改动燃气管线和擅自拆除、改移燃气用具；

　　3.在未恢复供气的情况下，请不要开阀用气；

　　4.停气时燃气自闭阀会吸回切断气源，待恢复供气后在确认家中无燃气味道和胶管无脱落情况下，将燃气自闭阀旋钮拉起即可用气；

　　5.停气恢复后继续保持开窗通风，不要连续多次打火试气，严禁使用明火引燃；

　　6.如有燃气相关问题需要咨询，可拨打燃气公司24小时服务热线95158，或通过“洛阳新奥燃气”微信公众号联系在线人工客服(08:00-19:45在线)。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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