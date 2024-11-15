每日一星：花中贵族 黑桃皇后

花朵深紫红色，基部点缀着墨紫色斑，瓣缘更是如墨一般，花型为优雅皇冠型，有少量雄蕊点缀其间，花梗细硬，花朵侧开……这就是黑牡丹品种黑桃皇后。

花朵深紫红色，基部点缀着墨紫色斑，瓣缘更是如墨一般，花型为优雅皇冠型，有少量雄蕊点缀其间，花梗细硬，花朵侧开……这就是黑牡丹品种黑桃皇后。

黑桃皇后属于中晚开品种，株型中高，枝叶开展，一年生枝长，节间较短。它中型长叶，较为稀疏，总叶柄细长而硬，小叶卵形或长卵形，边缘上卷，缺刻多，端部尖，深绿色叶片质地硬实。

洛阳国际牡丹园有关负责人介绍，黑桃皇后是该园专家于2007年培育而成的黑牡丹品种，如今在园内锦绣园气象观测站东侧可赏。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）