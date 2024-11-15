加强涉外法律服务供给 助力民营企业“走出去”

近日，我市召开涉外法律服务助力民营企业高质量发展供需对接会，加强涉外法律服务供给，优化法治化营商环境，助力民营企业“走出去”。 近日，我市召开涉外法律服务助力民营企业高质量发展供需对接会，加强涉外法律服务供给，优化法治化营商环境，助力民营企业“走出去”。 会议透露，我市将优化服务举措，打造中部地区涉外法律服务新高地，为民营企业提供更加优质、高效、便捷的涉外法律服务。 持续加强涉外法律服务队伍建设。加大涉外律师人才培养力度，培养一批既精通国内法律又熟悉国际规则、具有国际视野的高素质涉外律师人才。积极引进国内外优秀的涉外法律服务机构和人才。 进一步完善涉外法律服务平台功能。不断优化涉外商事与法律服务中心的服务模式和产品供给，建立健全信息共享、协作配合机制，为企业提供更加便捷、高效的一站式法律服务。 深入开展涉外法律服务专项行动。围绕民营企业“走出去”过程中遇到的法律问题和需求，组织开展涉外法律服务专项行动，为企业提供精准化、个性化的法律服务。加强对企业境外投资、跨境贸易、知识产权保护等重点领域的法律指导。 积极推动涉外法律服务国际合作与交流。加强与共建“一带一路”国家和地区在法律服务领域的互鉴互学，推动我市律师事务所与境外法律服务机构建立合作关系，开展业务合作和交流活动。鼓励我市律师参与国际法律事务。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广）