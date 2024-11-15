洛阳30个项目入选2025年度省重点研发专项

记者从市科技局获悉，在省科技厅近日公布的2025年度省重点研发专项名单中，我市30个项目入选，占总数的13.1%，占比居全省前列。
记者从市科技局获悉，在省科技厅近日公布的2025年度省重点研发专项名单中，我市30个项目入选，占总数的13.1%，占比居全省前列。
记者从市科技局获悉，在省科技厅近日公布的2025年度省重点研发专项名单中，我市30个项目入选，占总数的13.1%，占比居全省前列。
我市30个入选项目中，河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等高校承担15个，企业、科研院所承担13个，医疗机构承担2个。相关项目主要围绕智能装备制造、新能源汽车、信息技术、现代农业等产业领域关键技术开展研发，每个项目将获100万元至300万元的科研经费支持，带动加大科研经费投入力度，助力科技攻关和科技成果产业化。
下一步，我市将做好项目实施管理等工作，助力有关单位突破一批制约相关领域产业发展的关键核心技术，为提升重点产业核心竞争力、实现经济高质量发展提供科技力量。 （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠）
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