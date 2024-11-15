洛阳召开小麦抗旱及病虫害防治工作视频调度会

19日，我市召开小麦抗旱及病虫害防治工作视频调度会，传达学习省委麦田管理视频调度会议精神，对全市小麦田间管理特别是抗旱浇灌和病虫害防治工作进行再部署。

19日，我市召开小麦抗旱及病虫害防治工作视频调度会，传达学习省委麦田管理视频调度会议精神，对全市小麦田间管理特别是抗旱浇灌和病虫害防治工作进行再部署。

会议强调，各级各部门要全面贯彻落实上级部署要求，持续强化底线思维、极限思维，坚决克服靠天等雨思想，统筹做好抗旱浇灌、病虫害防治各项工作，抓牢抓实保障粮食安全这个头等大事。要抓紧抗旱浇灌，统筹调配水库、机井、引水工程等各类水源，强化电力物资、渠道疏通、涵闸维修等多方保障，进村入户提供专业服务指导，因地制宜推广节水灌溉技术，充分调动群众抢抓农时抗旱浇麦积极性，确保能快则快、能浇尽浇。要坚持旱病齐抓，抓住“一喷三防”窗口期，加快物资服务采购进度，开展统防统治与群防群治，坚决遏制病虫害暴发流行，全力保障夏粮丰产丰收。

副市长李刚参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）