偃师区府店镇来定村：一口“香”到“椿”天里

香椿飘香，“春经济”火了。眼下，正是香椿集中上市的时节，在偃师区府店镇来定村，村民栽种的香椿，也陆续进入采摘旺季。

香椿飘香，“春经济”火了。眼下，正是香椿集中上市的时节，在偃师区府店镇来定村，村民栽种的香椿，也陆续进入采摘旺季。

近日，2025府店镇来定村香椿节启动，游客们穿梭在香椿树丛中，一边采摘着脆嫩的香椿芽，一边欣赏着大好的春光。看到栽种的香椿被游客采摘购买，村民们乐得合不拢嘴。

香椿被誉为“树上蔬菜”，素有“开春第一鲜”之称。其营养丰富、香味浓郁、清脆爽口，深受消费者青睐。据介绍，来定村种植的是红油椿，该品种香椿生长周期短，叶质脆，品质佳，产量高。在香椿树封尖之后，每隔10天即可采摘一次。

近年来，来定村以香椿为核心，打造香椿产业，通过土地流转和规模化种植，形成了当地特色农产品品牌。

以前，来定村香椿主要靠村民房前屋后自种自采，难成规模。为了打造香椿产业，来定村引进洛阳来定文旅发展有限公司，以龙头企业带动特色产业发展。该公司种植香椿200亩，在香椿丰收季，通过线上销售及特色采摘，积极打造农文旅品牌，带动村民增收。

来定村党支部书记、村委会主任时松高介绍，来定村位于府店镇东南山区，紧挨以红叶著称的香炉峰，这里气候适宜，种植出来的香椿品质佳、味道好。

在企业的引导下，来定村村民大力发展红油椿种植。目前，企业和村民已种植400多亩红油椿，初步形成“公司+农户”的发展模式。

“今年，来定村香椿预计总产量20余万斤，产值150余万元。”时松高说，村民在家门口就能就业，还能实现村集体、村民、企业三增收。红油椿成了村民的“摇钱树”，大家对香椿经济的发展充满信心。

下一步，来定文旅发展有限公司还将对香椿进行深加工，形成“种植、加工、销售”一体化发展，并加大香椿产品研发、品牌认证力度，实现香椿产业规模化、规范化发展。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 石丹婷）

健康小知识

香椿营养丰富，焯烫之后再加工食用

中医认为，香椿有清热解毒、健胃理气功效。

每年清明前后到谷雨时节，是香椿最美味的时节。香椿芽含香椿素等挥发性芳香族有机物，可健脾开胃、增加食欲。

需要注意的是，香椿虽然营养丰富，但它的亚硝酸盐含量比一般蔬菜高，亚硝酸盐是合成致癌物亚硝胺的前体物质。因此，香椿要吃新鲜的初芽，而且采摘下来立刻吃最好。亚硝酸盐易溶于水，将香椿焯烫一下，可去除大部分亚硝酸盐，吃起来更安全。

参考食谱：香椿拌豆腐、油炸香椿、香椿炒蛋(子愚)