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中航光电民机与工业互连产业园项目跑出“加速度”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.21 08:17
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中航光电民机与工业互连产业园

　　项目建设跑出“洛阳速度”，助推洛阳千亿光电产业集群加速崛起！

　　日前，在位于洛龙区的中航光电民机与工业互连产业园内，智能物流仓储区设备调试声与厂房机械运转声交织，工人们加紧进行设备安装，一派大干快上、争分夺秒的火热景象，正全力冲刺今年6月底前具备投产条件的目标。

　　作为我市2024年首批省级重点建设项目，该项目定位民机与工业等高端制造领域通用连接器及互连产品，致力于满足民机国产化、通信与工业和新能源车载动力系统、充换电系统、智能网联系统迅速增长的市场需求。

　　多措并举护航项目攻坚。我市创新采用“分段施工”方式，允许基础工程与主体施工同步推进，使该项目节省审批时间3个月；针对超大厂房集群施工难题，采用永临结合(临时设施与永久设施结合建设)道路规划，永临结合率达90%，减少土方二次开挖1万立方米；引入BAS楼宇自控系统与雨水回收装置，实现施工期碳排放降低25%。

　　承建该项目的中建三局项目负责人介绍，该项目2024年4月开工，首栋厂房仅用60天实现主体封顶，刷新同类工程纪录。项目整体较合同工期提前5个月完成竣工验收。目前，园区已搬入170多台设备，进驻230余人，预计6月底前完成全部设备、人员进驻。

　　作为国内首家配套国产大飞机的连接器供应商，中航光电接连攻克了高密度互连、抗电磁干扰等核心技术，其研发的航空专用连接器已获商飞认证，产品将应用于C919后续机型及国产宽体客机。

　　该项目达产后，可年产4200万套高端连接器，覆盖民机、新能源车、智能网联等领域，预计年新增产值26.6亿元，带动本地近400家供应商协同发展。

　　不止于此。作为洛阳光电产业链链主企业，中航光电通过该项目将研发中心、检测中心等核心功能落户洛阳，带动本地企业向民机配套、车用连接器等高端领域转型，预计到2026年形成超50亿元规模的航空电子产业集群，强势赋能洛阳光电产业塑造新格局。

　　“项目全面投产后，洛阳将成为中西部地区最大的航空互连产品生产基地。”中航光电相关负责人表示，这不仅标志着企业完成从传统连接器制造商向系统解决方案提供商的跨越，而且将推动洛阳抢占新一代信息技术与高端装备融合发展的制高点。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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