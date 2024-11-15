涧西区长春社区：云端“金点子”成为社区发展“金钥匙”

近日，一场别开生面的青年创业沙龙在涧西区延安路咖啡空间成功举办。

近日，一场别开生面的青年创业沙龙在涧西区延安路咖啡空间成功举办。

活动现场，长春社区“社区主理人”、咖啡店主理人石钰垲以“创业全周期管理”为主题，系统梳理了从店铺选址、空间设计到运营管控、客户维护的全流程经验。台下20余名青年创业者记得认真，大伙儿在现场还展开深度研讨，智慧碰撞间激发出多个创新方案。

这场思想盛宴的缘起，要追溯到长春社区居民王宇飞在社区“金点子”平台上的建言。这名32岁的互联网从业者通过手机扫码进入社区线上建议平台，提交了“组建创业互助联盟”的构想。

“从提交建议到活动落地仅用两周时间，社区的响应效率超乎预期。”王宇飞在沙龙现场分享道。

作为典型的老旧社区，长春社区面对基础设施薄弱、人口结构复杂等治理难题，自2024年起创新打造“双轨制”民意收集系统。在保留8个实体信箱基础上，新增云端“金点子”平台，在小区公告栏、电梯间等30个显著位置布设专属二维码，方便居民随时扫码提建议，构建起24小时不打烊的民意直通车。

平台运营半年来，已累计收到居民建言95条，转化实施社区微更新项目6个。72岁退休工程师张华提出的“银发AI课堂”建议引发热烈反响，社区链接社会资源开设“老年人玩转AI”系列课程，通过AI写诗、绘画、智能音箱操控等12个主题教学，累计帮助130余位老人拥抱新科技；二胎宝妈蒋春亦发起的“共享绿植角”项目，将废弃自行车棚改造成居民共治花园，如今每到合适时节，三角梅与常春藤便爬满花架，成为邻里茶话会的新据点……这些看得见的变化推动形成“全民参与、共建共享”的治理新格局。

“我们将持续优化智慧治理平台功能模块，开发建议追踪、积分激励等新机制。”该社区党委书记何谦表示，通过数字化手段赋能基层治理，已带动辖区部门有想法、有创意的常住居民注册成为“社区合伙人”，下一步计划搭建创业资源共享数据库，让“金点子”转化为社区发展的“金钥匙”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）