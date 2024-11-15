杜甫赏蜀花（河洛拾珠）

“紫萼扶千蕊，黄须照万花。忽疑行暮雨，何事入朝霞。恐是潘安县，堪留卫玠车。深知颜色好，莫作委泥沙。”有人说，杜甫的《花底》写的是彭州(今四川彭州)牡丹。

“紫萼扶千蕊，黄须照万花。忽疑行暮雨，何事入朝霞。恐是潘安县，堪留卫玠车。深知颜色好，莫作委泥沙。”有人说，杜甫的《花底》写的是彭州(今四川彭州)牡丹。

安史之乱爆发后，为了报国，杜甫曾在外经历一番打拼，最终还是被饥荒和战乱逼到了绝境。他想带着妻儿回土娄旧庄，可洛阳被安史叛军占领了，有家不能归。无奈之下，他南下到蜀地避乱，于公元759年冬抵达成都，暂住在城西浣花溪畔的僧舍里。

这年夏天，杜甫的好友高适官拜彭州刺史，比杜甫早半年入蜀。两地相距不过百里，杜甫才住下，高适就写信来问候。

次年春天，在众人帮助下，杜甫于浣花溪畔建起草堂，得以安居。正值牡丹盛开时节，高适邀请杜甫到彭州观赏牡丹。谁知路遇河水暴涨，杜甫未能如愿，据说他还写了一首《天彭看牡丹阻水》，可惜没流传下来。

两年后，成都发生叛乱，杜甫被迫在外漂泊，“五载客蜀郡，一年居梓州”，正是住在梓州(今四川三台)的那个春天，杜甫写了《花底》一诗。

清代仇兆鳌花费20年时间，搜集各家注本，辑为《杜诗详注》，其中将《花底》《柳边》皆定为公元763年在梓州所作。因《柳边》开头两句是“只道梅花发，那知柳亦新”，《杜诗详注》中便说《花底》写的是梅花。

咱不妨再读读这首诗，单说紫萼，花萼包在花瓣外面，花开时托着花冠，相较梅花，牡丹植株一般较矮，花盛开时，人们正常观赏，应该看不到花萼。梅花则不同，站在树下赏梅，深色花萼清晰可见。大家最近见到凋谢的牡丹，不妨看看牡丹的花萼是什么颜色。

再说千蕊、万花，若是牡丹，那得多大一座花园？但若是梅花，一小片梅林就能有千蕊、万花。当然，这也可能是诗人的夸张笔法，倒是一道高中语文诗词鉴赏题出得巧妙，只说杜甫写的是花，至于什么花，大家各自品味吧。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）