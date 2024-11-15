我市恢复古都历史中轴线落下“关键一笔”。20日上午，备受瞩目的隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目开工。市长张玉杰出席活动并宣布项目开工。

隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目开工

张玉杰宣布开工

我市恢复古都历史中轴线落下“关键一笔”。20日上午，备受瞩目的隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目开工。市长张玉杰出席活动并宣布项目开工。

历史上的天津桥，始建于隋大业元年(605年)，是隋唐洛阳城“七天建筑”之一，横跨洛河，北接皇城端门，南通定鼎门大街，曾是洛阳历史文脉的重要象征，见证了盛世隋唐的繁华气象，引得无数文人墨客竞相吟颂。

此次开工的新天津桥，位于洛阳桥以西400米，跨洛河连接宫城区和里坊区，是隋唐洛阳城中轴线贯通工程的重要组成部分。根据规划，新天津桥桥体长约666米，桥面宽18米，局部宽24米，将弱化交通功能、强化景观功能，对桥墩等遗址进行保护展示，在桥南北两岸建设桥头广场、绿化景观等，又以服务文旅为主、突出唐风唐韵，与定鼎门、天街、应天门、玄武门形成连贯性历史轴线，成为彰显隋唐洛阳城格局的特色文化符号和新网红打卡地。

隋唐洛阳城是洛阳最宝贵的文化遗产，也是最具核心竞争力的文旅品牌。近年来，我市以建设3.0版的隋唐洛阳城国家遗址公园为抓手，积极探索大遗址保护新形态，高质量推动隋唐洛阳城大遗址保护展示利用，接续推进天街遗址保护展示贯通提升工程和新天津桥、宫城北区轴线等保护工程，同步实施周公庙片区、唐宫市场改造和滨河南路下穿天街等文旅交通配套项目，更好保持隋唐洛阳城中轴线的连贯性、空间形态的整体性、功能业态的延续性，加快恢复古都历史中轴线恢弘气象，着力叫响“盛世隋唐”品牌，打造“1+3”高品质古都文化体验区核心区。

徐超文、任丽君、李新红等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)