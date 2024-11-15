阵雨！雷阵雨！阵风8级！洛阳今明天气有变化

根据最新气象资料分析，今天夜里至21日受高空低槽东移影响，我市有一次降水天气过程；周内气温受多股冷空气扩散影响略有起伏。
根据最新气象资料分析，今天夜里至21日受高空低槽东移影响，我市有一次降水天气过程；周内气温受多股冷空气扩散影响略有起伏。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，今天夜里至21日受高空低槽东移影响，我市有一次降水天气过程；周内气温受多股冷空气扩散影响略有起伏。
今天夜里：多云到阴天有阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
4月21日(周一)：阵雨转多云，南部局部地区有中雨，西北风逐渐增大至4级左右，阵风6级～8级，气温17℃～28℃。
4月22日(周二)：晴天间多云，气温15℃～25℃。
4月23日(周三)：晴天间多云，气温12℃～30℃。
4月24日(周四)：晴天间多云，气温15℃～23℃。
4月25日(周五)：晴天转多云，气温11～25℃。
4月26日(周六)：多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，气温13℃～25℃。
4月27日(周日)：多云，气温13℃～30℃。⑥
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