农机装备领域唯一！龙门实验室油莎豆收获机亮相路演

日前，河南省“龙子湖科创路演”2025年首场活动在河南省科学院举办。龙门实验室的油莎豆高效联合收获机项目在活动现场路演推介。

日前，河南省“龙子湖科创路演”2025年首场活动在河南省科学院举办。龙门实验室的油莎豆高效联合收获机项目在活动现场路演推介。

“龙子湖科创路演”活动由河南省人民政府主办，是全省首个科技成果转化路演中心，旨在为科技项目与优质资本以及地方产业的精准对接搭建平台，促进创新链与产业链、资金链、人才链“四链”深度融合。

活动前期，省科学院面向中国科学院、中国工程院、省科学院、省实验室等科研机构广泛征集项目，从中精选出234项科技成果作为重点展示项目，并严格筛选出16项技术成熟度高、应用前景好的优质项目参与路演推介。龙门实验室的油莎豆高效联合收获机项目是农机装备领域唯一进入路演环节的项目。