621名海内外骑手竞速“最美沿黄公路”

20日，2025年洛阳市自行车联赛孟津站暨“路通杯”孟津小浪底最美沿黄公路自行车公开赛拉开帷幕，来自海内外621名骑手从小浪底沿黄生态廊道鱼贯而出，在这花香四溢、春和景明的画卷中开始了一场寄情山水的竞速之旅。
20日，2025年洛阳市自行车联赛孟津站暨“路通杯”孟津小浪底最美沿黄公路自行车公开赛拉开帷幕，来自海内外621名骑手从小浪底沿黄生态廊道鱼贯而出，在这花香四溢、春和景明的画卷中开始了一场寄情山水的竞速之旅。
20日，2025年洛阳市自行车联赛孟津站暨“路通杯”孟津小浪底最美沿黄公路自行车公开赛拉开帷幕，来自海内外621名骑手从小浪底沿黄生态廊道鱼贯而出，在这花香四溢、春和景明的画卷中开始了一场寄情山水的竞速之旅。
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