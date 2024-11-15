621名海内外骑手竞速“最美沿黄公路”

20日，2025年洛阳市自行车联赛孟津站暨“路通杯”孟津小浪底最美沿黄公路自行车公开赛拉开帷幕，来自海内外621名骑手从小浪底沿黄生态廊道鱼贯而出，在这花香四溢、春和景明的画卷中开始了一场寄情山水的竞速之旅。

20日，2025年洛阳市自行车联赛孟津站暨“路通杯”孟津小浪底最美沿黄公路自行车公开赛拉开帷幕，来自海内外621名骑手从小浪底沿黄生态廊道鱼贯而出，在这花香四溢、春和景明的画卷中开始了一场寄情山水的竞速之旅。