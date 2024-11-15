第三届黄河流域生态环境保护学术研讨会在洛阳举行

19日至20日，第三届黄河流域生态环境保护学术研讨会暨黄河流域生态环境保护联合创新中心年会在洛阳举办，来自沿黄九省(区)的高校、科研院所等生态环境保护领域的专家学者，以及行业领域企业家代表齐聚一堂，共同探索黄河流域生态保护和高质量发展成效、路径。

19日至20日，第三届黄河流域生态环境保护学术研讨会暨黄河流域生态环境保护联合创新中心年会在洛阳举办，来自沿黄九省(区)的高校、科研院所等生态环境保护领域的专家学者，以及行业领域企业家代表齐聚一堂，共同探索黄河流域生态保护和高质量发展成效、路径。

本次会议由黄河流域生态环境保护联合创新中心主办，河南科技大学承办，以“面向新质生产力的黄河流域生态环境保护合作与发展战略”为主题，聚焦黄河流域生态保护的学术前沿与技术创新，共同探索服务黄河流域生态保护和高质量发展的新理念、新模式、新路径。

黄河流域生态环境保护联合创新中心于2022年成立，已成为对接黄河流域城市群、打造黄河流域科创大走廊和共建黄河流域现代产业合作带的重要载体，在推进黄河流域生态保护，提升黄河流域发展质量，打造黄河流域绿色生态大廊道、科教创新生力军、高质量发展增长极和文化“两创”大平台等方面发挥着重要作用。

会后，专家学者共同走进小浪底水库、黄河湿地工程、洛阳涧西污水处理厂以及伊河、洛河沿线，实地察看洛阳河道治理保护成效。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 贺倩）