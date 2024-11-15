4月21日牡丹花情预报

“倾国容姿迟日绽，独留春色占群芳”。目前，全市牡丹观赏园内，中晚期牡丹正次第竞放。

“倾国容姿迟日绽，独留春色占群芳”。目前，全市牡丹观赏园内，中晚期牡丹正次第竞放。

国家牡丹园：全园共有约510个品种牡丹开放,主要分布在北园牡丹花海、南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆。其中：盛开的牡丹品种有黑豹、初乌、皇冠、金帝、威苏威、紫红殿、海黄、红重、狮子王、白王狮子、群芳殿、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、麟凤、镰田藤、新七福神、黑妞、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、首案红、冠世墨玉、黑夫人等；初开的牡丹品种有不可能的梦、丁香紫、晓云、天鹅骄子、盛宴、青龙卧粉池、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

王城公园：全园共有约280个品种牡丹开放,主要分布在牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有名望、金阁、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、黄冠、海黄、葛巾紫等；初开的牡丹品种有豆绿、丁香紫、希拉里、柠檬梦、黑凤、棒棒糖等。晚开坛内高山牡丹洛阳红、二乔、乌金耀辉、冠群芳、珠光墨润、初乌、银红巧对、粉中冠、胜葛巾、如花似玉、黄翠羽等争奇斗艳；月亮门内早中晚开品种高山牡丹同时绽放。此外，园内木香、蔷薇、猥实等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在外来园、科技园。盛开的牡丹品种有寿星、和平二乔、和政玛瑙盘、黄冠、绿香球等；初开的牡丹品种有岛锦、旭港、冠群芳、洛阳红、霓虹焕彩等。此外，园内荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊。盛开的牡丹品种有花王、太阳、岛锦、太平红、岛大臣(五月坊)等；初开的牡丹品种有皇冠、黑沙堡、连鹤、洛阳红(五月坊内)等。园内芍药、虞美人、美丽月见草等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约500个品种牡丹开放，主要分布在 万芳园、九色园、锦绣园、华夏园、和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有彩云追月、海黄、黄冠、连鹤、银粉金鳞、八束狮子、夜光白、七福神、紫红殿、岛大臣、圣代、花大臣、花王、花竞、绿香球、雪莲、白王狮子、东篱银菊、首案红、珊瑚台、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有新时代、黑道格拉斯、黑海盗、瑞旭红、寒樱狮子等。园内荷包牡丹、金丝楸、玫瑰忍冬、猬实等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约480个品种牡丹开放,主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有十八号、黑夫人、黑之梦、赛墨莲、九天揽月、棒棒糖、赵粉、富贵满堂、醉西施、金桂飘香、绿幕隐玉、春柳、岛锦等；初开的牡丹品种有黑妞、嫦娥奔月、黑豹、皇冠、红辉狮子、新扶桑、海黄、晴雯、御前表演等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月20日