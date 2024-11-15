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来了！新天津桥正式开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.20 09:32
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　　20日上午，备受瞩目的隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目正式开工。

　　新天津桥位于洛阳桥以西400米附近，是隋唐洛阳城“七天建筑”之一，北对皇城端门，南接洛南里坊区，是连接南北两区的重要节点，桥体长约666米，桥面宽18米，局部宽24米。项目总投资3.5亿元，拟按照唐代历史风貌建设天津桥，对桥墩等遗址进行保护展示，再现“天津晓月”景观。同时在桥南北两岸建设桥头广场、亲水平台、绿化景观等。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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