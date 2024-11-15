来了！新天津桥正式开工

20日上午，备受瞩目的隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目正式开工。





20日上午，备受瞩目的隋唐洛阳城中轴线贯通工程新天津桥项目正式开工。

新天津桥位于洛阳桥以西400米附近，是隋唐洛阳城“七天建筑”之一，北对皇城端门，南接洛南里坊区，是连接南北两区的重要节点，桥体长约666米，桥面宽18米，局部宽24米。项目总投资3.5亿元，拟按照唐代历史风貌建设天津桥，对桥墩等遗址进行保护展示，再现“天津晓月”景观。同时在桥南北两岸建设桥头广场、亲水平台、绿化景观等。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）