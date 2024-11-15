持续至5月30日！洛龙区第八届全民健身月活动开幕

19日，2025年洛龙区干部职工运动会暨第八届全民健身月活动开幕。 19日，2025年洛龙区干部职工运动会暨第八届全民健身月活动开幕。全区56家区直单位、14个镇(街道)代表等参加活动。 据悉，本次干部职工运动会将持续5月30日，其间开展拔河、毽球、篮球、乒乓球、羽毛球、田径、跳绳、网球、游泳等10个比赛项目，全方位展示辖区全民健身工作成果，推动全民健身事业不断迈向新高度。 开幕式现场，曹屯排鼓、太极扇表演、啦啦操、健步走、武术等节目依次上演，赢得现场观众阵阵掌声。 开幕仪式结束后，拔河比赛和趣味比赛依次开赛。25个队伍的捉对厮杀，最终定鼎门街道队获得拔河比赛第一名。 近年来，洛龙区深入贯彻落实建设体育强市目标，统筹推动群众体育、竞技体育、体育产业高水平融合发展，累计建成65个社区体育公园，成功入围全国第二批全民健身模范县区创建名单，洛龙籍运动员詹依莲在世界拳击锦标赛勇夺桂冠，激励、带动更多群众关注运动、参与运动、享受运动，从运动中享受快乐、收获健康。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张俊望 武文彤 文/图）