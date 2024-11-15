“帐篷绘童年 书香润童心”亲子阅读市集活动举行

“我爱读书，我是阅读推广员”“花YOUNG洛阳城一起读书吧”“爱阅读 学非遗 我传承”……4月19日上午，洛阳市图书馆少年儿童馆举办“帐篷绘童年 书香润童心”亲子阅读市集活动，近50对亲子家庭共同打卡少年儿童馆。

“我爱读书，我是阅读推广员”“花YOUNG洛阳城一起读书吧”“爱阅读 学非遗 我传承”……4月19日上午，洛阳市图书馆少年儿童馆举办“帐篷绘童年 书香润童心”亲子阅读市集活动，近50对亲子家庭共同打卡少年儿童馆。

本次活动通过参观少年儿童馆、亲子寻书、童书共读、非遗展演、音乐沙龙等环节，让孩子和家长们感受阅读的乐趣。

在参观讲解环节，少年儿童馆工作人员介绍了低幼绘本区、青少年借阅区的藏书分类，自助借还机、电子阅览服务等相关设备的使用方法和用途。近50对亲子家庭按年龄分为两组，每组家庭在阅读老师的指导下，分别在低幼绘本区、青少年借阅区，开展亲子寻书、童书共读活动。不少小读者和家长结合童书内容、阅读体验、亲子共读的益处等进行分享。

位于少年儿童馆门前的非遗展演让孩子们雀跃不已。民间剪纸、宋氏面塑、洛阳毛猴等非遗传承人或代表，现场展示丰富的非遗作品，分享传承经历，弘扬非遗文化。活动还邀请洛龙区安乐街道安东社区卫生服务站的工作人员向孩子们普及医疗常识，倡议孩子们当好自己身体健康的主人，坚持健康饮食、科学锻炼。

在音乐沙龙环节，孩子们共同唱歌、欢乐互动。家长们到前广场草坪完成手绘帐篷所需物料的摆放。在最后的手绘帐篷环节，孩子们认真作画、细致涂抹，家长们互动陪伴、辅助操作，共同完成了一座座小帐篷的绘制。活动结束后，不少孩子和家长意犹未尽，表示要坚持推广亲子阅读，共创书香欢乐童年。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 肖婧 文/图）