短时强降水 雷暴大风！洛阳将迎来强对流天气

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴或多云天气为主，20日夜里至21日受高空低槽东移影响，洛阳市有一次降水天气过程。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴或多云天气为主，20日夜里至21日受高空低槽东移影响，洛阳市有一次降水天气过程。 今天，雨过天晴，适合出游。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴或多云天气为主，20日夜里至21日受高空低槽东移影响，洛阳市有一次降水天气过程。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 20日(周日)：晴天转多云，夜里多云转阴天，有阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级～4级，阵风6级～7级，气温13～30℃。 21日(周一)：小雨转阴天，南部局部地区有中雨，西北风4级～5级，阵风7级～8级，局部9级左右，气温17～27℃。 22日(周二)：多云转晴天，气温14～26℃。 23日(周三)：晴天间多云，气温12～30℃。 24日(周四)：晴天到多云，气温14～25℃。 25日(周五)：晴天转多云，夜里多云转阴天，气温11～25℃。 26日(周六)：阴天到多云，气温13～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）