4月20日牡丹花情预报

“当庭始觉春风贵，带雨方知国色寒”。当前，全市各大牡丹观赏园内，中晚期牡丹次第盛放，粉黛绯霞摇曳枝头，墨紫绛红层叠生姿。

“当庭始觉春风贵，带雨方知国色寒”。当前，全市各大牡丹观赏园内，中晚期牡丹次第盛放，粉黛绯霞摇曳枝头，墨紫绛红层叠生姿。

国家牡丹园：全园共有约630个品种牡丹开放,主要分布在北园牡丹花海、南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆。其中：盛开的牡丹品种有海黄、红重、盛丹炉、迟蓝、春蓝、狮子王、白王狮子、群芳殿、绿幕隐玉、彩菊、天衣、菊花白、绿蝴蝶、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、麟凤、镰田藤、新七福神、黑妞、圣代、锦乃艳、御所樱、村松樱、八千代椿、春归华屋、擎天粉、首案红、冠世墨玉、黑夫人、春柳等；初开的牡丹品种有豆绿、金帝、威苏威、皇冠、盛宴、紫红殿、青龙卧粉池、九子菊、娇容三变、黑豹、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(什样锦牡丹)

王城公园：全园共有约300个品种牡丹开放,主要分布在牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有名望、金阁、洛都女神、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、黄冠、海黄、葛巾紫、烟云紫等；初开的牡丹品种有豆绿、丁香紫、希拉里、柠檬梦、黑凤、棒棒糖等。园内高山牡丹早中晚开品种同时绽放，洛阳红、二乔、乌金耀辉、冠群芳、珠光墨润、初乌、银红巧对、粉中冠、胜葛巾、如花似玉、黄翠羽等争奇斗艳。此外，木香、蔷薇、猥实等竞相绽放。

王城公园(丁香紫)

隋唐城遗址植物园：全园共有约150个品种牡丹开放，主要分布在外来园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、玉楼点翠、大朵蓝、豆绿、绿香球等；初开的牡丹品种有胜葛巾、雪映桃花、大红一品、绿幕隐玉、黑豹等。此外，园内荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(黄冠)

中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊、国花台周边。其中：盛开的牡丹品种有太平红、岛锦、二乔、初乌(五月坊)等；初开的牡丹品种有胡红、花王、镰田锦、宫样妆(五月坊内)等。园内芍药、虞美人等竞相绽放。

中国国花园(紫红殿)

国际牡丹园：全园共有约400个品种牡丹开放，主要分布在万芳园、九色园、锦绣园、华夏园、和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有彩云追月、老君紫、连鹤、银粉金鳞、夜光白、紫红殿、岛大臣、圣代、花大臣、花王、花竞、绿香球、紫蓝魁、雪莲、白王狮子、东篱银菊、首案红、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港等；初开的牡丹品种有海黄、八束狮子、新时代、瑞旭红、寒樱狮子、黄冠、七福神等。园内荷包牡丹、金丝楸、玫瑰忍冬、黄刺玫、猬实等竞相绽放。

神州牡丹园：全园共有约570个品种牡丹开放,主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有十八号、黑夫人、黑之梦、赛墨莲、九天揽月、棒棒糖、赵粉、富贵满堂、醉西施、金桂飘香、绿幕隐玉、春柳、岛锦等；初开的牡丹品种有黑妞、嫦娥奔月、黑豹、皇冠、红辉狮子、白妙、红梅飞雪、雪原紫光、豆绿、新扶桑、海黄、春晴等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月19日