香华紫梦，这个牡丹家族近年加入的新成员，是一种油赏兼用的牡丹品种。

香华紫梦

香华紫梦，这个牡丹家族近年加入的新成员，是一种油赏兼用的牡丹品种。

香华紫梦的花朵呈紫色，瓣基嵌有深红色梭形斑块，花蕾圆形，花丝金黄，整体花型单瓣舒展，花梗直挺粗硬。其植株半开展，叶片圆润中等，生长势强，成花率高，结籽量大，且自花结实率较高，适用于籽油生产及庭院观赏。

该品种由洛阳国际牡丹园专家培育，是2018年在中国花卉协会牡丹芍药分会登录的新品种，也是油用牡丹品种。牡丹籽油，富含营养、香飘中华；“紫”既指花色，又与“籽”谐音，因此得名香华紫梦。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）