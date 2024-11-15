“监管+服务”推动药品经营企业全面提升

记者近日从市市场监管局了解到，我市发布服务清单，通过实施“监管+服务”，推动我市药品经营企业在合规经营、创新发展、防控风险等方面全面提升，助推全市医药产业高质量发展。

记者近日从市市场监管局了解到，我市发布服务清单，通过实施“监管+服务”，推动我市药品经营企业在合规经营、创新发展、防控风险等方面全面提升，助推全市医药产业高质量发展。 强化药品经营企业监管(资料图片) 记者近日从市市场监管局了解到，我市发布服务清单，通过实施“监管+服务”，推动我市药品经营企业在合规经营、创新发展、防控风险等方面全面提升，助推全市医药产业高质量发展。 政策答疑与精准服务。多渠道、多形式实时发布药品经营、网络销售、技术规范等政策解读内容；定期组织“政策面对面”专题座谈会，邀请企业代表参加，围绕药品合规经营热点问题现场答疑，同步收集企业诉求并建立台账跟踪解决；对重点企业实行“一企一策”、专人对接，协助企业完善质量管理体系。 现场指导与风险防控。对企业进行高、中、低风险分类、分级管理，紧密结合日常检查，为中小型企业提供质量管理体系建设、冷链物流规范等现场指导；针对药品网络销售中常见问题，组织连锁药店总部开展专项培训，指导企业建立资质审核、药品追溯等制度。 经验交流与产业协同。搭建行业交流平台，定期组织企业交流活动，促进辖区企业质量管理水平整体提升；联合银行等金融机构开展对接交流会，积极收集企业融资需求，畅通金融服务供给渠道，推动政银企深度合作，不断强化金融服务支持医药产业高质量发展，推动产业集群发展。 案例警示与风险预警。定期发布药品安全警示信息通报，通过图文、视频等形式解析风险点；建立风险会商机制，对集采中选药品、特殊药品、医保高价值药品、网络销售药品等联合企业开展质量风险评估预警，制定防控措施。 普法教育与能力提升。组织专题培训，联合医疗机构、药品经营企业等开展药品网络销售法律法规、安全购药用药知识宣传教育活动，提升社会公众协同治理意识；对受处罚企业实施案后回访，引导指导企业强化主体责任意识、整改规范提升、及时修复信用。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)