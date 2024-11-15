企业可持续发展项目交流研讨会在洛举行

昨日，应急管理部国际交流合作中心在洛举行企业可持续发展项目交流研讨会。 昨日，应急管理部国际交流合作中心在洛举行企业可持续发展项目交流研讨会。 健全完善安全管理体系，是企业提升本质安全水平的需要，也是实现可持续发展的基础。国家安全生产治本攻坚三年行动明确提出，要“结合国际通用的安全管理体系经验做法”，开展生产经营单位安全管理体系建设行动，并对体系标准、基本规范、定级制度提出具体要求。 研讨会上，行业代表围绕国际安全管理体系的执行标准、人员培训、推广模式等进行深入交流。大家一致表示，要主动对标国际安全管理标准，贯彻“全员参与、持续改进”理念，激发员工参与企业安全管理的积极性、创造力，自下而上查摆隐患、由内而外降低风险，持续提升企业安全管理水平。 应急管理部国际交流合作中心副主任印明钰、省应急管理厅副厅长杨恩红参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）