严格执法检查 凝聚保护共识 推动文物保护利用工作迈上新台阶

日前，市人大教科文卫委员会举行文物工作汇报座谈会，听取《洛阳市二里头遗址保护条例》《洛阳市关林保护条例》贯彻执行情况汇报，深入研究协同开展文物保护利用工作。

日前，市人大教科文卫委员会举行文物工作汇报座谈会，听取《洛阳市二里头遗址保护条例》《洛阳市关林保护条例》贯彻执行情况汇报，深入研究协同开展文物保护利用工作。

市人大常委会副主任雷雪芹参加会议。她强调，要提高政治站位，全面贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，充分发挥人大职能作用，全面检视条例实施情况，确保法律责任落到实处。要坚持问题导向，围绕行政审批、考古前置、资金保障等考古勘探发掘工作中存在的问题，创新研究针对性举措，推动文物保护利用工作迈上新台阶。要凝聚保护共识，充分发挥各级人大代表文物保护法律宣传员、监督员、联络员作用，推动全社会形成依法保护文物的浓厚氛围，为我市打造高品质古都文化体验区贡献人大力量。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 仝国栋）