洛阳市中华职业教育社成立

昨日，洛阳市中华职业教育社成立暨第一次社员大会召开。民革省委会主委、省中华职业教育社主任张弓，市领导韩治群、魏险峰参加会议。

昨日，洛阳市中华职业教育社成立暨第一次社员大会召开。

民革省委会主委、省中华职业教育社主任张弓，市领导韩治群、魏险峰参加会议。

中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体，主要由教育界、经济界、科技界重视和关心支持职业教育的人士组成，是党和政府团结联系职业教育界、民办教育界有关人士的桥梁。

张弓向洛阳职教社的成立表示祝贺。他指出，要提高政治站位，把牢职教社工作政治方向，引导广大社员不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要立足职责定位，在改革创新、理论研究、建言献策上积极作为，助推职业教育高质量发展。要打造工作品牌，加强工作联动，丰富工作载体，持续增强职教社的吸引力、影响力、凝聚力。要健全组织网络，充实社员队伍，完善工作机制，不断提升规范化、制度化水平。

市委常委、统战部部长韩治群指出，洛阳职教社的成立，将为巩固和发展新时代爱国统一战线，促进洛阳现代职业教育高质量发展开拓新局面、赋予新动能。要把准正确方向，强化理论武装、政治引领和精神传承，围绕职教社的统战性、教育性、民间性持续发力，着力提升职教社领导力、组织力和凝聚力，为现代化洛阳建设贡献智慧和力量。

大会选举产生洛阳职教社第一届社务委员会，魏险峰当选社务委员会主任。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 施亦格 通讯员 刘晨阳）