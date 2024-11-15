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深入基层走近群众倾听民声 全力保障低保政策落地落实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.19 09:03
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　　昨日，市人大常委会主任李保国到嵩县暗访调研农村低保政策落实情况。

　　在嵩县车村镇水磨村、佛坪村、牛庄村等地，李保国与当地群众面对面交谈，详细了解生产生活、医疗保障、低保待遇发放等情况。随后，李保国到牛庄村一户低保户家中探访，亲切慰问其生活生产状况，认真询问低保政策保障落实情况，并赠送慰问金和生活用品。

　　李保国强调，低保政策关系民生、关乎民心，是保障困难群体基本权益的重要举措。要充分发挥人大职能作用，主动深入基层，聚焦民生关切，倾听群众呼声，收集意见建议，用心用情用力解决人民群众急难愁盼问题，帮助困难群众明明白白享受现有政策，切切实实增强获得感、幸福感、安全感。要坚持问题导向，深挖制约低保政策落实的制度缺陷，监督推动相关部门及时整改堵塞漏洞，形成科学规范的长效运行机制，破除低保政策运行难点堵点，增强人大监督标本兼治实效，切实兜住兜准兜牢民生底线。要夯实主体责任，监督推动相关单位认真履行职责，深入调查研究，聚焦人员认定、比对核查等关键环节发力，推动政策制度落实更加科学精准有效，持续提升服务效能，确保困难群众求助有应、受助及时。要加强联动监督，汇聚市县乡三级人大合力，发挥基层人大根植一线、贴近群众的优势，充分调动人大代表积极性，定期组织走访调研，广泛收集社情民意，增强人大监督“穿透力”，合力推动政策落实“最后一公里”堵点问题有效化解。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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