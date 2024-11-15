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聚焦17个领域！洛阳启动安全生产隐患“大排查”三年行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.19 09:25
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　　“不漏一村一企，不留死角盲区。”近日，我市召开安全生产隐患“大排查”三年行动部署会，并印发2025年度工作方案，对时间安排、排查方式、排查重点、责任追究等一一作出明确。

　　本次行动更加注重“横向到边、纵向到底”的全面覆盖，更加注重“网格排查、清单监管”的工作联动，广泛发动群众举报问题线索，在全市范围内持续开展地毯式、拉网式安全生产隐患“大排查”。

　　5种排查方式

　　“大排查”自即日起全面启动，分为宣传动员部署、企业自查自改、集中排查整治、精准执法检查、阶段总结评估等5个阶段，通过生产经营单位自查自改、县区政府组织网格化大排查、市直部门联合执法大排查、分级组织专家开展帮扶大排查、全面开展群众举报核查等5种方式，构建“横向到边、纵向到底”的排查体系，切实提高风险隐患排查整改质量，提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平。

　　17个重点领域

　　今年将重点排查人员密集场所、九小场所、老年公寓养老院福利院、教育机构、医疗卫生机构、高层建筑、道路交通、建筑施工、经营性自建房、煤矿、非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、特种设备、文化旅游场所、电动自行车、特殊作业等17个重点领域，确保重大问题隐患动态“清零”，确保全市生产安全形势持续稳定。

　　3类隐患整改要求

　　一般隐患：如操作失误、轻微设备故障、明显安全违规等，要现场立即整改，务必当天整改完毕。

　　重大隐患：交属地政府和行业管理部门，实行“双交办、双清零、双核查”，按照“五定”原则彻底整改，持续跟踪问效，直至闭环整改。

　　紧急隐患：事先授权一线员工边处置边报告，立即停止存在重大隐患设备的运行，疏散周边人员，防止隐患进一步扩大引发事故。

　　严格督促奖惩

　　企业自查未发现经部门检查发现重大隐患的，按照安全生产法进行立案处理，情节严重的实施“一案双罚”。行业部门检查未发现经上级检查发现重大隐患的，对部门监管人员进行责任倒查。属地政府在上级检查过程中，对发现重大隐患最多或对重大隐患整改不力甚至发生生产安全事故的，严肃追究属地政府责任。

　　市安防委办公室有关负责人表示，将建立责任倒查机制，对该发现而未发现、该盯住整改而未盯住，导致发生事故的要严肃追责问责，推动真查问题、查真问题，确保整改到位、隐患消除。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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