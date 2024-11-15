张玉杰与中国银行河南省分行行长陈志能举行工作会谈

18日，市长张玉杰与来洛洽谈对接的中国银行河南省分行党委书记、行长陈志能举行工作会谈，代表市委市政府对中国银行河南省分行长期以来关心支持洛阳经济社会发展表示感谢。

18日，市长张玉杰与来洛洽谈对接的中国银行河南省分行党委书记、行长陈志能举行工作会谈，代表市委市政府对中国银行河南省分行长期以来关心支持洛阳经济社会发展表示感谢。双方围绕深化政银企合作、加强信贷精准投放、创新金融服务等工作进行了深入交流。

双方一致认为，近年来，中国银行河南省分行充分发挥国有大行综合化、国际化优势，聚焦洛阳“三项重点工作”，在重大项目建设、创业创新创造、消费扩容升级、产业链招商引资、高水平对外开放等方面积极作为，为推动现代化洛阳建设提供了强有力保障。洛阳在全省发展大局中地位特殊，正处于厚积薄发的上升期、转型跨越的窗口期、大有可为的关键期。双方将加强深度对接，抢抓国家“两重”加力、“两新”扩围政策机遇，落实适度宽松货币政策，协同做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。中国银行河南省分行将持续创新金融工具和产品，扩大消费金融供给，推动更多差异化金融服务在洛先行先试，更加精准有效服务洛阳经济社会高质量发展。洛阳将持续优化金融生态，提供优质高效服务，打造一流营商环境，一如既往支持中国银行河南省分行在洛拓展业务，打造政银合作共赢的典范。

市领导潘开名、陈剑锋等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)